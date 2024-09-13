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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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https://sputniknews.uz/20240913/ozbekiston-uchun-barcha-transport-koridorlar-muhim-45656921.html
Ўзбекистон учун барча транспорт коридорлар муҳим — мутахассис
Ўзбекистон учун барча транспорт коридорлар муҳим — мутахассис
Sputnik Ўзбекистон
Биз беш давлат билан чегарадошмиз, демак ўз давлатимизнинг транзит потенциалидан ҳам фойдаланишимиз мумкин — мутахассис. 13.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-13T19:40+0500
2024-09-13T19:41+0500
матбуот маркази
видео
ўзбекистон
транспорт
транспорт вазирлиги
иқтисод
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Ўзбекистон учун барча транспорт коридорлари муҳим, деди Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган видеомулоқотда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Транспорт ва логистикани ривожлантириш муаммоларини ўрганиш маркази директори Бекзод Холматов. Биз беш давлат билан чегарадошмиз, демак ўз давлатимизнинг транзит потенциалидан ҳам фойдаланишимиз мумкин, деди мутахассис. Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг.
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видео, ўзбекистон, транспорт, транспорт вазирлиги, иқтисод, видео
видео, ўзбекистон, транспорт, транспорт вазирлиги, иқтисод, видео

Ўзбекистон учун барча транспорт коридорлар муҳим — мутахассис

19:40 13.09.2024 (янгиланди: 19:41 13.09.2024)
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Эксклюзив
Биз беш давлат билан чегарадошмиз, демак ўз давлатимизнинг транзит потенциалидан ҳам фойдаланишимиз мумкин — мутахассис.
Ўзбекистон учун барча транспорт коридорлари муҳим, деди Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган видеомулоқотда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Транспорт ва логистикани ривожлантириш муаммоларини ўрганиш маркази директори Бекзод Холматов.

Шимолий, жанубий, шарқий йўналишлаги транспорт йўлакларини ривожлантириш биз учун бирдек муҳим. Чунки янги йўлаклар Ўзбекистонга ташқи иқтисодий алоқаларни ривожлантириш, экспорт ва импортни диверсификация қилиш, ҳудудий кооперацияни мустаҳкамлаш ҳамда Ўзбекистоннинг транзит имкониятларини кучайтириш имконини беради, - деди Холматов.

Биз беш давлат билан чегарадошмиз, демак ўз давлатимизнинг транзит потенциалидан ҳам фойдаланишимиз мумкин, деди мутахассис.
Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг.
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