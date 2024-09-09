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https://sputniknews.uz/20240909/uzbekistan-russia-keeda-xalqaro-teatr-festival-45557050.html
Ўзбекистон Россияда ўтадиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этади
Ўзбекистон Россияда ўтадиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Фестиваль 10-15 сентябрь кунлари бўлиб ўтади.
2024-09-09T18:18+0500
2024-09-09T18:18+0500
маданият
россия
ўзбекистон
театр
спектакль
болалар
фестивал
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри жамоаси Россияда ўтказиладиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этади. Бу ҳақда театр матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Россиянинг Элиста шаҳрида 10-15 сентябрь кунлари “Кееда” халқаро театр фестивали бўлиб ўтади.Фестиваль дастурига кўра, тадбир доирасида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Малика Искандарованинг рус тилидаги “Муха-цокотуха” мюзикл спектакли намойиш этилади. Ролларда: Улуғбек Рустамов, Дилнавоз Аҳмедова, Шерзод Аҳмедов, Наргиза Рустамова, Феруз Худойбердиев, Дилнавоз Исматуллаева, Абдуллоҳ Исмоилов.Фестивалда, шунингдек, Доғистон, Озарбайжон каби давлатлар ҳам ўз спектакллари билан иштирок этади.
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ўзбекистон россия “кееда” халқаро театр фестивали
ўзбекистон россия “кееда” халқаро театр фестивали

Ўзбекистон Россияда ўтадиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этади

18:18 09.09.2024
© Государственный театр юного зрителя УзбекистанаВ Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей Кееда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2024
© Государственный театр юного зрителя Узбекистана
Oбуна бўлиш
Фестиваль 10-15 сентябрь кунлари бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри жамоаси Россияда ўтказиладиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этади. Бу ҳақда театр матбуот хизмати Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.
Россиянинг Элиста шаҳрида 10-15 сентябрь кунлари “Кееда” халқаро театр фестивали бўлиб ўтади.
“Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри жамоаси Россиянинг Элиста шаҳрида бўлиб ўтадиган “Кееда” халқаро театр фестивалида иштирок этиш учун ушбу мамлакатда бўлиб турибди”, — дея аниқлик киритди матбуот хизмати вакили.
© Государственный театр юного зрителя УзбекистанаВ Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей Кееда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2024
В Калмыкии пройдет фестиваль спектаклей для детей "Кееда"
© Государственный театр юного зрителя Узбекистана
Фестиваль дастурига кўра, тадбир доирасида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Малика Искандарованинг рус тилидаги “Муха-цокотуха” мюзикл спектакли намойиш этилади. Ролларда: Улуғбек Рустамов, Дилнавоз Аҳмедова, Шерзод Аҳмедов, Наргиза Рустамова, Феруз Худойбердиев, Дилнавоз Исматуллаева, Абдуллоҳ Исмоилов.
Фестивалда, шунингдек, Доғистон, Озарбайжон каби давлатлар ҳам ўз спектакллари билан иштирок этади.
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