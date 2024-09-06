Мирзиёев: ФАО билан стратегик шериклик бўйича узоқ муддатли дастур қабул қилиш муҳим
09:53 06.09.2024 (янгиланди: 10:25 06.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон ва ФАО ўртасидаги замонавий хавф-хатар ва таҳдидларга қарши самарали чора кўриш борасидаги стратегик шерикликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
TOШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 5 сентябрь куни БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) бош директори Цюй Дунъюйни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тизимидаги нуфузли тармоқ тузилмаси раҳбари шу кунларда Тошкент шаҳрида ўтказилаётган Денгизга чиқиш имконияти бўлмаган мамлакатлар озиқ-овқат хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича халқаро форум доирасида Ўзбекистонда бўлиб турибди.
Учрашув аввалида БМТнинг юқори мартабали вакили дунёнинг 30 тадан ортиқ мамлакатидан нуфузли делегациялар иштирок этаётган форумни муваффақиятли ўтказишни қўллаб-қувватлагани учун Мирзиёевга чуқур миннатдорлик билдирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Суҳбат давомида Ўзбекистон ва ФАО ўртасидаги замонавий хавф-хатар ва таҳдидларга қарши самарали чора кўриш борасидаги стратегик шерикликни янада кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Сўнгги йилларда амалий ҳамкорликда эришилган самарали натижалар мамнуният билан қайд этилди. Хусусан, 2025 йилгача бўлган даврда ҳамкорлик бўйича мамлакат дастурини бажариш сифат кўрсаткичлари икки баробар яхшиланди. Ҳозирда 34 та лойиҳа фаол амалга оширилмоқда. Ўтган бир йил ичида деҳқончилик, мактабларда овқатланиш, ветеринария, агрокимё ва бошқа соҳаларда 7 та янги лойиҳа ишга туширилди.
Янги беш йиллик шериклик дастурини тайёрлаш ва қабул қилиш муҳимлиги таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Агросаноат мажмуасини рақамлаштириш, илғор билим ва тажриба алмашиш, ер фонди унумдорлигини ошириш, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қайта ишлаш, суғориш тизимларини модернизация қилиш, замонавий кластерлар ва логистика марказларини ташкил этиш, илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича истиқболли қўшма лойиҳа ва тадбирларга алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ глобал ва минтақавий вазият юзасидан ҳам фикр алмашилди.
14 Август, 11:00