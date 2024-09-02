https://sputniknews.uz/20240902/tatyana-karimova-islom-karimov-qabrini-ziyorat-qildi-45460826.html
Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди
Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди
Sputnik Ўзбекистон
Татьяна Каримова биринчи президент қабрини зиёрат қилди. 02.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-02T11:55+0500
2024-09-02T11:55+0500
2024-09-02T13:38+0500
жамият
ислом каримов
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/02/45461560_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_558bfcfa341cff9579d8e5dbd7d3ae53.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Татьяна Каримова биринчи президент Ислом Каримовнинг хотирасини ёд этди. Бу ҳақда у ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида пост қолдирди. Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь Биринчи Президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
https://sputniknews.uz/20240130/islom-karimov-ozbekiston-birinchi-prezidenti-42276885.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/02/45461560_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0ceb783a8b38be15ccde63cab3193961.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ислом каримов, хотира
жамият, ислом каримов, хотира
Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди
11:55 02.09.2024 (янгиланди: 13:38 02.09.2024)
Татьяна Каримова биринчи президент қабрини зиёрат қилди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Татьяна Каримова биринчи президент Ислом Каримовнинг хотирасини ёд этди. Бу ҳақда у ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида пост қолдирди.
“Оллоҳ таолодан раҳматли Биринчи Президентимизнинг Ватан озодлиги, юрт тинчлиги, миллий ва диний қадриятларимизни тиклаш ва эл фаровонлиги йўлидаги солиҳ амалларини қабул айлашини ва охиратларини обод қилишини сўраймиз. Жойингиз жаннатда бўлсин. Қалбимизда абадий яшайсиз...” - деб ёзган Каримова.
Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь Биринчи Президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.