Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240902/tatyana-karimova-islom-karimov-qabrini-ziyorat-qildi-45460826.html
Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди
Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди
Sputnik Ўзбекистон
Татьяна Каримова биринчи президент қабрини зиёрат қилди. 02.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-02T11:55+0500
2024-09-02T13:38+0500
жамият
ислом каримов
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/02/45461560_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_558bfcfa341cff9579d8e5dbd7d3ae53.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Татьяна Каримова биринчи президент Ислом Каримовнинг хотирасини ёд этди. Бу ҳақда у ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида пост қолдирди. Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь Биринчи Президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
https://sputniknews.uz/20240130/islom-karimov-ozbekiston-birinchi-prezidenti-42276885.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/02/45461560_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0ceb783a8b38be15ccde63cab3193961.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ислом каримов, хотира
жамият, ислом каримов, хотира

Татьяна Каримова Ислом Каримов қабрини зиёрат қилди

11:55 02.09.2024 (янгиланди: 13:38 02.09.2024)
© Соц.сетиТатьяна Каримова почтила память Ислама Каримова
Татьяна Каримова почтила память Ислама Каримова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2024
© Соц.сети
Oбуна бўлиш
Татьяна Каримова биринчи президент қабрини зиёрат қилди.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Татьяна Каримова биринчи президент Ислом Каримовнинг хотирасини ёд этди. Бу ҳақда у ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида пост қолдирди.
“Оллоҳ таолодан раҳматли Биринчи Президентимизнинг Ватан озодлиги, юрт тинчлиги, миллий ва диний қадриятларимизни тиклаш ва эл фаровонлиги йўлидаги солиҳ амалларини қабул айлашини ва охиратларини обод қилишини сўраймиз. Жойингиз жаннатда бўлсин. Қалбимизда абадий яшайсиз...” - деб ёзган Каримова.
Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь Биринчи Президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
Памятник первому президенту Узбекистана И. Каримову в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.01.2024
Ислом Каримов: Ўзбекистоннинг биринчи президенти хотираси қандай абадийлаштирилган?
30 Январ, 18:13
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0