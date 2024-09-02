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https://sputniknews.uz/20240902/shavkat-mirziyoev-islom-karimov-haykali-poyiga-gul-qoydi-45463780.html
Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов ҳайкали пойига гул қўйди
Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов ҳайкали пойига гул қўйди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь биринчи президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
2024-09-02T13:45+0500
2024-09-02T13:48+0500
ислом каримов
шавкат мирзиёев
президент
хотира
қуръон
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ва яна бир қатор расмий шахслар Тошкент шаҳридаги Ислом Каримов ёдгорлик мажмуасига ташриф буюришди. Биринчи президентнинг хотирасига ҳурмат бажо келтирилди, Қуръон тиловат қилинди ва Ислом Каримовнинг хизматлари ёдга олинди.Маросимда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Президент администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, вазирлик ва идоралар, жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.Хотира тадбирлари Самарқанд ва Қарши шаҳарларида ҳам бўлиб ўтди.Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь биринчи президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
https://sputniknews.uz/20240902/tatyana-karimova-islom-karimov-qabrini-ziyorat-qildi-45460826.html
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ўзбекистон биринчи президенти ислом каримов маълумот вафот
ўзбекистон биринчи президенти ислом каримов маълумот вафот

Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов ҳайкали пойига гул қўйди

13:45 02.09.2024 (янгиланди: 13:48 02.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда 2 сентябрь биринчи президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ва яна бир қатор расмий шахслар Тошкент шаҳридаги Ислом Каримов ёдгорлик мажмуасига ташриф буюришди.
Биринчи президентнинг хотирасига ҳурмат бажо келтирилди, Қуръон тиловат қилинди ва Ислом Каримовнинг хизматлари ёдга олинди.
Маросимда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Президент администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, вазирлик ва идоралар, жамоатчилик вакиллари иштирок этишди.
Хотира тадбирлари Самарқанд ва Қарши шаҳарларида ҳам бўлиб ўтди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2024
Шавкат Мирзиёев возложил цветы к монументу Каримова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон биринчи президенти Ислом Каримов 2016 йилнинг 2 сентябрь куни оғир хасталик сабаб 78 ёшида вафот этган эди. Ўзбекистонда 2 сентябрь биринчи президентнинг хотира куни деб эълон қилинган.
Татьяна Каримова почтила память Ислама Каримова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2024
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