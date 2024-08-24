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https://sputniknews.uz/20240824/mirziyoev-va-aliev-ikki-mamlakat-sanat-ustalarining-kontserti-45346498.html
Мирзиёев ва Алиев икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этди
Мирзиёев ва Алиев икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиев рафиқалари билан биргаликда икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этдилар.
2024-08-24T10:28+0500
2024-08-24T10:34+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
концерт
ташриф
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TOШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиев рафиқалари билан биргаликда икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этдилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Концерт ўзбек ва озарбайжон халқларининг кўп асрлик дўстлиги, уйғун анъана ва қадриятларини яна бир бор намоён этди.Шундан сўнг, Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг Ўзбекистонга амалга оширган икки кунлик давлат ташрифи ўз якунига етди. Кеча, 23 август куни Олий мартабали меҳмонни Тошкент халқаро аэропортида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
https://sputniknews.uz/20240823/mirziyoev-aliev-45343418.html
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мирзиёев ва алиев
мирзиёев ва алиев

Мирзиёев ва Алиев икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этди

10:28 24.08.2024 (янгиланди: 10:34 24.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте
Главы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Концерт ўзбек ва озарбайжон халқларининг кўп асрлик дўстлиги, уйғун анъана ва қадриятларини яна бир бор намоён этди.
TOШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиев рафиқалари билан биргаликда икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этдилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2024
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Концерт ўзбек ва озарбайжон халқларининг кўп асрлик дўстлиги, уйғун анъана ва қадриятларини яна бир бор намоён этди.
Истеъдодли санъаткорлар ижросидаги куй-қўшиқларда икки мамлакат маданиятларининг бойлиги ва ранг-баранглиги, шу билан бирга, муштараклиги ва ўзига хослиги мужассам бўлди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2024
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг, Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг Ўзбекистонга амалга оширган икки кунлик давлат ташрифи ўз якунига етди. Кеча, 23 август куни Олий мартабали меҳмонни Тошкент халқаро аэропортида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
© Бекзод ХидоятовЗавершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2024
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
© Бекзод Хидоятов
© Бекзод ХидоятовЗавершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.08.2024
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
© Бекзод Хидоятов
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели совместную встречу с деловыми кругами двух стран и запустили ряд совместных проектов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2024
Мирзиёев: Ўзбекистон ва Озарбайжон ҳамкорлиги келажаги бизнесга боғлиқ
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