Мирзиёев ва Алиев икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этди
10:28 24.08.2024 (янгиланди: 10:34 24.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы Узбекистана и Азербайджана приняли участие в совместном концерте
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Концерт ўзбек ва озарбайжон халқларининг кўп асрлик дўстлиги, уйғун анъана ва қадриятларини яна бир бор намоён этди.
TOШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиев рафиқалари билан биргаликда икки мамлакат санъат усталарининг концертида иштирок этдилар. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Концерт ўзбек ва озарбайжон халқларининг кўп асрлик дўстлиги, уйғун анъана ва қадриятларини яна бир бор намоён этди.
Истеъдодли санъаткорлар ижросидаги куй-қўшиқларда икки мамлакат маданиятларининг бойлиги ва ранг-баранглиги, шу билан бирга, муштараклиги ва ўзига хослиги мужассам бўлди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
В рамках государственного визита Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся концерт мастеров искусств двух стран
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг, Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг Ўзбекистонга амалга оширган икки кунлик давлат ташрифи ўз якунига етди. Кеча, 23 август куни Олий мартабали меҳмонни Тошкент халқаро аэропортида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
© Бекзод ХидоятовЗавершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
© Бекзод Хидоятов
© Бекзод ХидоятовЗавершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
Завершился двухдневный государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева.
© Бекзод Хидоятов