https://sputniknews.uz/20240823/toshkentdan-moskvaga-poezd-qatnovi-45330338.html
Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди
Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди
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Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.
2024-08-23T10:29+0500
2024-08-23T10:29+0500
2024-08-23T10:45+0500
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TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. “Тошкент — Москва — Тошкент” йўналишида қатновлар йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди. Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. Поезд ҳаракат жадвали қуйидагича: 505-сонли “Тошкент — Москва” йўналиши: Тошкент 19:55 — Москва 23:12. 506-сонли “Москва — Тошкент” йўналиши: Москва 5:40 — Тошкент 8:23. Шунингдек, мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.
https://sputniknews.uz/20230203/toshkentdan-novosibirskka-yolovchi-poezd-jonab-ketdi--u-qariyb-ikki-kun-yol-yuradi---foto-31956490.html
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тошкент москва поезд қатнови
тошкент москва поезд қатнови
Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди
10:29 23.08.2024 (янгиланди: 10:45 23.08.2024)
Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўлга қўйилди.
TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
“Тошкент — Москва — Тошкент” йўналишида қатновлар йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. Поезд ҳаракат жадвали қуйидагича:
505-сонли “Тошкент — Москва” йўналиши:
Тошкент 19:55 — Москва 23:12.
506-сонли “Москва — Тошкент” йўналиши:
Москва 5:40 — Тошкент 8:23.
Шунингдек, мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.