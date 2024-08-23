Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240823/toshkentdan-moskvaga-poezd-qatnovi-45330338.html
Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди
Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди
Sputnik Ўзбекистон
Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.
2024-08-23T10:29+0500
2024-08-23T10:45+0500
жамият
ўзбекистон
россия
тошкент
москва
поезд қатнови
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31956909_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_51ff13ad51eb847f84bebfbad0d8cfc5.jpg
TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. “Тошкент — Москва — Тошкент” йўналишида қатновлар йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди. Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. Поезд ҳаракат жадвали қуйидагича: 505-сонли “Тошкент — Москва” йўналиши: Тошкент 19:55 — Москва 23:12. 506-сонли “Москва — Тошкент” йўналиши: Москва 5:40 — Тошкент 8:23. Шунингдек, мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.
https://sputniknews.uz/20230203/toshkentdan-novosibirskka-yolovchi-poezd-jonab-ketdi--u-qariyb-ikki-kun-yol-yuradi---foto-31956490.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31956909_0:49:1050:837_1920x0_80_0_0_d36f2568e902e84ba10b26578b01fa2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент москва поезд қатнови
тошкент москва поезд қатнови

Тошкентдан Москвага поезд қатнови йўлга қўйилди

10:29 23.08.2024 (янгиланди: 10:45 23.08.2024)
© Ўзбекистон темир йўллари“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2024
© Ўзбекистон темир йўллари
Oбуна бўлиш
Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўлга қўйилди.
TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. “Тошкент — Москва — Тошкент” йўналишида қатновлар йўлга қўйилди. Бу ҳақда “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Қатновлар жорий йилнинг 24 сентябридан йўловчиларга қулайлик яратиш мақсадида йўлга қўйилди. Поезд ҳаракат жадвали қуйидагича:
505-сонли “Тошкент — Москва” йўналиши:
24 сентябрь;
2 октябрь;
10 октябрь;
26 октябрь;
2 ноябрь;
18 ноябрь;
26 ноябрь;
4 декабрь;
12 декабрь;
Тошкент 19:55 — Москва 23:12.
506-сонли “Москва — Тошкент” йўналиши:
28 сентябрь;
6 октябрь;
14 октябрь;
30 октябрь;
6 ноябрь;
22 ноябрь;
30 ноябрь;
8 декабрь;
Москва 5:40 — Тошкент 8:23.
Шунингдек, мазкур йўналишга йўловчилар чипталарни чегирма асосида харид қилишлари мумкин. Яъни рейс санасидан қанча кўп кун олдин чипта харид қилинса, чегирма фоизи шунча юқорироқ бўлади.
© ЎзтемирйўлйўловчиВ Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2024
В Узбекистане запустили поезд по маршруту Ташкент – Москва – Ташкент
© Ўзтемирйўлйўловчи
“Тошкент — Новосибирск — Тошкент” йўналишида халқаро поезд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.02.2023
Тошкентдан Новосибирскка йўловчи поезд қатнови тикланди - ҳаракат жадвали
3 Феврал 2023, 00:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0