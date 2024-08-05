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https://sputniknews.uz/20240805/olimpiya-oyin-dosmatov-mullojonov-final-45041275.html
Олимпия ўйинлари: Дўсматов ва Мулложонов финалга йўл олди
Олимпия ўйинлари: Дўсматов ва Мулложонов финалга йўл олди
Sputnik Ўзбекистон
Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ўзбекистонлик боксчилар Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов финалга йўл олди.
2024-08-05T09:09+0500
2024-08-05T09:09+0500
спорт
париж олимпиадаси
бокс
ҳасанбой дўсматов
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TOШКЕНТ, 5 август — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ўзбекистонлик боксчилар Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов финалга йўл олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси маълум қилди. Бокс бўйича Рио-2016 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Ҳасанбой Дўсматов иккинчи бор Олимпиада финалига йўлланма олди. Ярим финалда Кабо-Верде вакили Даниел де Пина билан жанг қилган боксчи рақибидан яққол устун эканини намойиш қилиб, финал масаласини ижобий ҳал қилди. Шунингдек, бокс бўйича жаҳон чемпионати совриндори Лазизбек Мулложонов ўз номини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари финалчилари қаторига қўшиб қўйди. Ярим финалда тожикистонлик Давлат Болтаев билан жанг қилган боксчи ўзининг аниқ ва кучли зарбалари эвазига 9 август куни чемпионлик учун рингга кўтариладиган бўлди. У финалда Озарбайжон шарафини ҳимоя қилувчи кубалик боксчи Альфонсо Домингес билан бахс олиб боради.
https://sputniknews.uz/20240603/uzbekistan-paris-boks-olimpiya-oyin-44196978.html
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париж-2024 ёзги олимпия ўйинлари боксчилар ҳасанбой дўсматов лазизбек мулложонов финал
париж-2024 ёзги олимпия ўйинлари боксчилар ҳасанбой дўсматов лазизбек мулложонов финал

Олимпия ўйинлари: Дўсматов ва Мулложонов финалга йўл олди

09:09 05.08.2024
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
TOШКЕНТ, 5 август — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ўзбекистонлик боксчилар Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов финалга йўл олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси маълум қилди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Бокс бўйича Рио-2016 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Ҳасанбой Дўсматов иккинчи бор Олимпиада финалига йўлланма олди. Ярим финалда Кабо-Верде вакили Даниел де Пина билан жанг қилган боксчи рақибидан яққол устун эканини намойиш қилиб, финал масаласини ижобий ҳал қилди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Хасанбой Дусматов в ходе своей карьеры во второй раз вышел в финал Олимпийских игр - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Шунингдек, бокс бўйича жаҳон чемпионати совриндори Лазизбек Мулложонов ўз номини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари финалчилари қаторига қўшиб қўйди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Ярим финалда тожикистонлик Давлат Болтаев билан жанг қилган боксчи ўзининг аниқ ва кучли зарбалари эвазига 9 август куни чемпионлик учун рингга кўтариладиган бўлди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
У финалда Озарбайжон шарафини ҳимоя қилувчи кубалик боксчи Альфонсо Домингес билан бахс олиб боради.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Лазизбек Мулложонов также успешно провёл полуфинальный поединок - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2024
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Боксёр Хасанбой Дусматов празднует завоевание Узбекистаном первой золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 14 августа 2016 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2024
Ўзбекистонлик боксчилар Париж-2024 Олимпия ўйинларида иштирок этади — улар кимлар?
3 Июн, 09:00
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