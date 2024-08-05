Олимпия ўйинлари: Дўсматов ва Мулложонов финалга йўл олди
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
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Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
TOШКЕНТ, 5 август — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ўзбекистонлик боксчилар Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов финалга йўл олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси маълум қилди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Бокс бўйича Рио-2016 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Ҳасанбой Дўсматов иккинчи бор Олимпиада финалига йўлланма олди. Ярим финалда Кабо-Верде вакили Даниел де Пина билан жанг қилган боксчи рақибидан яққол устун эканини намойиш қилиб, финал масаласини ижобий ҳал қилди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Шунингдек, бокс бўйича жаҳон чемпионати совриндори Лазизбек Мулложонов ўз номини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари финалчилари қаторига қўшиб қўйди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
Ярим финалда тожикистонлик Давлат Болтаев билан жанг қилган боксчи ўзининг аниқ ва кучли зарбалари эвазига 9 август куни чемпионлик учун рингга кўтариладиган бўлди.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК
У финалда Озарбайжон шарафини ҳимоя қилувчи кубалик боксчи Альфонсо Домингес билан бахс олиб боради.
© НОКҲасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
Ҳасанбой Дўсматов ва Лазизбек Мулложонов Олимпиада финалига йўлланма олди.
© НОК