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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240804/qodirov-ukraine-kuchlar-bayonot-45037577.html
Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди
Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
Қодиров Украина Қуролли кучлари сафларида куч етишмаслиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди.
2024-08-04T16:12+0500
2024-08-04T16:12+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
чеченистон раҳбари
рамзан қодиров
ҳарбий
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров украиналик ҳарбийлар орасида куч йўқлиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Қодировнинг қўшимча қилишича, сўнгги пайтларда Артемовск йўналишида кўплаб украиналик ҳарбийлар ўз ихтиёри билан таслим бўлган.Украина Қуролли кучлари Россия ҳужум бўлинмаларини қандай баҳолади?
https://sputniknews.uz/20240730/mamlakat-garb-ukraine-44985359.html
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рамзан қодиров украина қуролли кучлари
рамзан қодиров украина қуролли кучлари

Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди

16:12 04.08.2024
© Sputnik / Саид Царнаев / Медиабанкка ўтишРамзан Кадыров, архивное фото
Рамзан Кадыров, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.08.2024
© Sputnik / Саид Царнаев
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Қодиров Украина Қуролли кучлари сафларида куч етишмаслиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров украиналик ҳарбийлар орасида куч йўқлиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“<...> Оддий жангчилар, шу жумладан, кўп сонли мажбуран сафарбар қилинганлар, ўз раҳбарларига қарши бормоқда. Украина Қуролли кучлари сафида хорижликларнинг борлиги ишчи кучининг кескин танқислигидан далолат беради”, — дейилади нашр.
Қодировнинг қўшимча қилишича, сўнгги пайтларда Артемовск йўналишида кўплаб украиналик ҳарбийлар ўз ихтиёри билан таслим бўлган.
Украина Қуролли кучлари Россия ҳужум бўлинмаларини қандай баҳолади?
"Бу сафлар ичида норозилик кучайиб бораётганидан ва бу улар ўз ҳаётларини сақлаб қолишнинг ягона йўли эканлигини англашдан далолат беради", — деди у.
Национальный флаг Украины и монумент Родина-мать в Киеве в воскресенье, 13 февраля 2022 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.07.2024
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