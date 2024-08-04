https://sputniknews.uz/20240804/qodirov-ukraine-kuchlar-bayonot-45037577.html
Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди
Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди
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Қодиров Украина Қуролли кучлари сафларида куч етишмаслиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди.
2024-08-04T16:12+0500
2024-08-04T16:12+0500
2024-08-04T16:12+0500
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ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров украиналик ҳарбийлар орасида куч йўқлиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Қодировнинг қўшимча қилишича, сўнгги пайтларда Артемовск йўналишида кўплаб украиналик ҳарбийлар ўз ихтиёри билан таслим бўлган.Украина Қуролли кучлари Россия ҳужум бўлинмаларини қандай баҳолади?
https://sputniknews.uz/20240730/mamlakat-garb-ukraine-44985359.html
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рамзан қодиров украина қуролли кучлари
рамзан қодиров украина қуролли кучлари
Қодиров Украина Қуролли кучлари ҳақида кескин баёнот берди
Қодиров Украина Қуролли кучлари сафларида куч етишмаслиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров украиналик ҳарбийлар орасида куч йўқлиги ва норозилик кучайиб бораётганини эълон қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“<...> Оддий жангчилар, шу жумладан, кўп сонли мажбуран сафарбар қилинганлар, ўз раҳбарларига қарши бормоқда. Украина Қуролли кучлари сафида хорижликларнинг борлиги ишчи кучининг кескин танқислигидан далолат беради”, — дейилади нашр.
Қодировнинг қўшимча қилишича, сўнгги пайтларда Артемовск йўналишида кўплаб украиналик ҳарбийлар ўз ихтиёри билан таслим бўлган.
"Бу сафлар ичида норозилик кучайиб бораётганидан ва бу улар ўз ҳаётларини сақлаб қолишнинг ягона йўли эканлигини англашдан далолат беради", — деди у.