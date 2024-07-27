https://sputniknews.uz/20240727/mirziyoev-avgustda-qozogistonga-tashrif-44956958.html
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
2024-07-27T11:20+0500
2024-07-27T11:20+0500
2024-07-27T11:20+0500
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қозоғистон
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ташриф
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TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев жорий йил август ойи бошида Қозоғистонга ташриф буюради.Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев жорий йил 3-4 июль кунлари амалий ташриф билан Остона шаҳрида бўлганди. Мирзиёев ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва "ШҲТ плюс" форматидаги учрашувда иштирок этганди.
https://sputniknews.uz/20240704/shht-mirziyoev-sammit-fikrlar-44672674.html
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мирзиёев августда қозоғистонга ташриф буюради
мирзиёев августда қозоғистонга ташриф буюради
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
7 август куни Остона шаҳрида “Қозоғистон-Ўзбекистон” бизнес-форуми ўтказилиши режалаштирилган.
TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев жорий йил август ойи бошида Қозоғистонга ташриф буюради.
Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси хабарига кўра, ташриф доирасида 7 август куни Остона шаҳрида “Қозоғистон-Ўзбекистон” бизнес-форуми ўтказилиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев жорий йил 3-4 июль кунлари амалий ташриф билан Остона шаҳрида бўлганди
. Мирзиёев ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва "ШҲТ плюс" форматидаги учрашувда иштирок этганди.