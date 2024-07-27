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https://sputniknews.uz/20240727/mirziyoev-avgustda-qozogistonga-tashrif-44956958.html
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради
2024-07-27T11:20+0500
2024-07-27T11:20+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
ташриф
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TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев жорий йил август ойи бошида Қозоғистонга ташриф буюради.Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев жорий йил 3-4 июль кунлари амалий ташриф билан Остона шаҳрида бўлганди. Мирзиёев ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва "ШҲТ плюс" форматидаги учрашувда иштирок этганди.
https://sputniknews.uz/20240704/shht-mirziyoev-sammit-fikrlar-44672674.html
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мирзиёев августда қозоғистонга ташриф буюради
мирзиёев августда қозоғистонга ташриф буюради

Мирзиёев августда Қозоғистонга ташриф буюради

11:20 27.07.2024
© пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отбыл в эту страну с рабочим визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2024
© пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
7 август куни Остона шаҳрида “Қозоғистон-Ўзбекистон” бизнес-форуми ўтказилиши режалаштирилган.
TOШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев жорий йил август ойи бошида Қозоғистонга ташриф буюради.

Қозоғистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси хабарига кўра, ташриф доирасида 7 август куни Остона шаҳрида “Қозоғистон-Ўзбекистон” бизнес-форуми ўтказилиши режалаштирилган.

Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев жорий йил 3-4 июль кунлари амалий ташриф билан Остона шаҳрида бўлганди. Мирзиёев ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгашининг мажлиси ва "ШҲТ плюс" форматидаги учрашувда иштирок этганди.
Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в городе Астане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2024
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4 Июл, 15:29
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