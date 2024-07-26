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https://sputniknews.uz/20240726/mirziyoev-mehnat-tatili-44946925.html
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
2024-07-26T12:19+0500
2024-07-26T12:19+0500
сиёсат
ўзбекистон
президент
шавкат мирзиёев
қисқа муддатли таътил
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TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди. Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 2024 йил 22 апрелда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққанди.
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мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
мирзиёев меҳнат таътилига чиқди

Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди

12:19 26.07.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев бугундан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди.
TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди.
“Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 26 июлдан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди”, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 2024 йил 22 апрелда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққанди.
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