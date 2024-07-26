https://sputniknews.uz/20240726/mirziyoev-mehnat-tatili-44946925.html
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
2024-07-26T12:19+0500
2024-07-26T12:19+0500
2024-07-26T12:19+0500
сиёсат
ўзбекистон
президент
шавкат мирзиёев
қисқа муддатли таътил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/10/44388793_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d219c6420524f966ed57efd98c9649db.jpg
TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди. Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 2024 йил 22 апрелда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққанди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/10/44388793_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_1c3a0789604a966dc50886a559d95e7c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди
Мирзиёев бугундан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди.
TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби хабар берди.
“Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 2024 йил 26 июлдан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди”, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 2024 йил 22 апрелда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққанди
.