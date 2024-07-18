https://sputniknews.uz/20240718/mirziyoev-eronning-yangi-saylangan-prezidenti-44842596.html
Мирзиёев Эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
Мирзиёев Эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
2024-07-18T09:52+0500
2024-07-18T09:52+0500
2024-07-18T10:29+0500
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телефон мулоқоти
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TOШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 17 июль куни Эроннинг янги сайланган президенти Масъуд Пезешкиён билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат аввалида Мирзиёев Пезешкиённи бўлиб ўтган президент сайловидаги ғалабаси билан самимий қутлаб, масъулиятли давлат лавозимида катта муваффақиятлар тилади.Аввал эришилган олий даражадаги келишувларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Энергетика, кимё саноати, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва бошқа тармоқларда кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги қайд этилди.Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар ҳам кўриб чиқилди.
https://sputniknews.uz/20240706/shavkat-mirziyoev-pezeshkiyonni-eron-prezidenti-etib-saylangani-bilan-tabrikladi-44700087.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
мирзиёев эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
мирзиёев эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
Мирзиёев Эроннинг янги сайланган президенти билан гаплашди
09:52 18.07.2024 (янгиланди: 10:29 18.07.2024)
Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар кўриб чиқилди.
TOШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 17 июль куни Эроннинг янги сайланган президенти Масъуд Пезешкиён билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат аввалида Мирзиёев Пезешкиённи бўлиб ўтган президент сайловидаги ғалабаси билан самимий қутлаб, масъулиятли давлат лавозимида катта муваффақиятлар тилади.
Ўзбекистон-Эрон муносабатларини янада ривожлантириш, савдо, инвестиция ва транспорт соҳаларидаги амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди. Кейинги йилларда товар айирбошлаш ва юк ташиш ҳажми, қўшма лойиҳа ва корхоналар, авиақатновлар сони ортиб бораётгани мамнуният билан қайд этилди.
Аввал эришилган олий даражадаги келишувларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Энергетика, кимё саноати, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат ва бошқа тармоқларда кооперация лойиҳаларини илгари суриш муҳимлиги қайд этилди.
Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар ҳам кўриб чиқилди.