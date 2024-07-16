Лазиз Кудратов Кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
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Форум Грозний шаҳрида бўлиб ўтди.
TOШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Кеча, 15 июль куни, Ўзбекистон ҳукумат делегациясининг Чеченистон Республикасига ташрифи доирасида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов 1-Кавказ инвестиция форумида иштирок этди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Лазиз Кудратов “Катта Кавказ: денгиздан денгизгача” деб номланган пленар сессиясида маърузачи сифатида сўзга чиқди. У икки давлат раҳбарлари томонидан ўзаро савдо ҳажмини 30 миллиард долларга етказиш бўйича қўйилган вазифани бажариш учун Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
Охирги 7 йилда Ўзбекистоннинг Россия билан товар айирбошлаш ҳажми 2,5 баробар ўсди ва 2023 йил якунига кўра қарийб 10 миллиард долларга етди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
Лазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Муносабатларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қаторида саноат кооперациясини чуқурлаштириш учун янги қўшма саноат зоналарини ташкил этиш, қўшма молиялаштириш воситаларини шакллантириш, туризмни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтириш ҳам белгиланди.
Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ушбу ҳудудлараро ҳамкорлик платформаси имкониятларини янада ошириш бўйича комплекс чора-тадбирларни кўриши муҳимлиги таъкидланди.
Вазир Россия ҳудудлари ва Россия бизнеси вакилларини Ўзбекистонда яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб ўзаро манфаатли янги лойиҳа ва ташаббусларни муваффақиятли амалга оширишга чақирди.