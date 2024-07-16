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https://sputniknews.uz/20240716/laziz-kudratov-kavkaz-forum-44819006.html
Лазиз Кудратов Кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?
Лазиз Кудратов Кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?
Sputnik Ўзбекистон
Лазиз Кудратов Кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?
2024-07-16T10:41+0500
2024-07-16T10:41+0500
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
лазиз қудратов
чеченистон
форум
кавказ
инвестиция
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
иқтисод
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TOШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Кеча, 15 июль куни, Ўзбекистон ҳукумат делегациясининг Чеченистон Республикасига ташрифи доирасида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов 1-Кавказ инвестиция форумида иштирок этди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди. Охирги 7 йилда Ўзбекистоннинг Россия билан товар айирбошлаш ҳажми 2,5 баробар ўсди ва 2023 йил якунига кўра қарийб 10 миллиард долларга етди. Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ушбу ҳудудлараро ҳамкорлик платформаси имкониятларини янада ошириш бўйича комплекс чора-тадбирларни кўриши муҳимлиги таъкидланди. Вазир Россия ҳудудлари ва Россия бизнеси вакилларини Ўзбекистонда яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб ўзаро манфаатли янги лойиҳа ва ташаббусларни муваффақиятли амалга оширишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20240709/uzbekistan-russia-tovar-ayirboshlash-oshirish-44727593.html
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лазиз кудратов кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?
лазиз кудратов кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?

Лазиз Кудратов Кавказ инвестиция форумида қандай масалаларни илгари сурди?

10:41 16.07.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
Лазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Oбуна бўлиш
Форум Грозний шаҳрида бўлиб ўтди.
TOШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Кеча, 15 июль куни, Ўзбекистон ҳукумат делегациясининг Чеченистон Республикасига ташрифи доирасида инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов 1-Кавказ инвестиция форумида иштирок этди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Лазиз Кудратов “Катта Кавказ: денгиздан денгизгача” деб номланган пленар сессиясида маърузачи сифатида сўзга чиқди. У икки давлат раҳбарлари томонидан ўзаро савдо ҳажмини 30 миллиард долларга етказиш бўйича қўйилган вазифани бажариш учун Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
Охирги 7 йилда Ўзбекистоннинг Россия билан товар айирбошлаш ҳажми 2,5 баробар ўсди ва 2023 йил якунига кўра қарийб 10 миллиард долларга етди.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЛазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
Лазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2024
Лазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в г.Грозный I-го Кавказского инвестиционного форума
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Муносабатларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари қаторида саноат кооперациясини чуқурлаштириш учун янги қўшма саноат зоналарини ташкил этиш, қўшма молиялаштириш воситаларини шакллантириш, туризмни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ва маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кенгайтириш ҳам белгиланди.
Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида ушбу ҳудудлараро ҳамкорлик платформаси имкониятларини янада ошириш бўйича комплекс чора-тадбирларни кўриши муҳимлиги таъкидланди.
Вазир Россия ҳудудлари ва Россия бизнеси вакилларини Ўзбекистонда яратилган имкониятлардан унумли фойдаланиб ўзаро манфаатли янги лойиҳа ва ташаббусларни муваффақиятли амалга оширишга чақирди.
Москвада ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш чора-тадбирлари муҳокама қилинди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2024
Ўзбекистон ва Россия ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини оширишни жадаллаштирмоқчи
9 Июл, 11:16
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