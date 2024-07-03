ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасида вақтинчалик савдо битими қачон тузилиши маълум бўлди

© Пресс-служба ЕЭК Во время проходящего в Улан-Баторе первого раунда переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией стороны уже смогли констатировать их субстантивное завершение.