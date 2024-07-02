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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240702/ahmat-maxsus-operatsiya-44639394.html
"Ахмат" қўмондони махсус операция қачон якунланишини тахмин қилди
"Ахмат" қўмондони махсус операция қачон якунланишини тахмин қилди
Sputnik Ўзбекистон
Генерал Алаудинов Шимолий махсус ҳарбий операция 2024 йилнинг кузида якунланишини башорат қилди.
2024-07-02T20:43+0500
2024-07-02T20:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Украина можароси 2024 йилнинг кузида Россиянинг ғалабаси билан якунланади. Бу ҳақда "Ахмат" махсус кучлари отряди қўмондони, Россия Мудофаа вазирлиги ҳарбий-сиёсий ишлар бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари Апти Алаудинов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости. Ғарб сўнгги украинга қадар жанг қилиш ниятида — УшаковАлаудиновнинг қўшимча қилишича, бу ҳақда душман ҳам билади. Владимир Зеленский Украина ҳудудидан қочиб кетади, "Ахмат) қўмондони бунга амин. Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин мамлакат можарода ғалаба қозонишини айтганди.
https://sputniknews.uz/20240614/euvrope-russia-usa-putin-44370633.html
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генерал алаудинов махсус ҳарбий операция 2024 йил куз
генерал алаудинов махсус ҳарбий операция 2024 йил куз

"Ахмат" қўмондони махсус операция қачон якунланишини тахмин қилди

20:43 02.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБывшие бойцы "Вагнера" в спецназе "Ахмат" в зоне СВО.
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Генерал Алаудинов махсус ҳарбий операция 2024 йилнинг кузида якунланишини башорат қилди.
TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Украина можароси 2024 йилнинг кузида Россиянинг ғалабаси билан якунланади. Бу ҳақда "Ахмат" махсус кучлари отряди қўмондони, Россия Мудофаа вазирлиги ҳарбий-сиёсий ишлар бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари Апти Алаудинов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Ишончим комилки, бу йил, кузда биз махсус ҳарбий операцияни якунлаймиз", — деди у.
Ғарб сўнгги украинга қадар жанг қилиш ниятида — Ушаков
Алаудиновнинг қўшимча қилишича, бу ҳақда душман ҳам билади. Владимир Зеленский Украина ҳудудидан қочиб кетади, "Ахмат) қўмондони бунга амин.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин мамлакат можарода ғалаба қозонишини айтганди.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2024
Путин Украина билан тинчлик ўрнатиш шартларини айтди
14 Июн, 15:42
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