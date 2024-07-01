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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240701/russia-qurolli-kuchlar-xarkov-stepovaya-novoselovka-44623693.html
Россия Қуролли кучлари Харковдаги Степовая Новоселовкани озод қилди
Россия Қуролли кучлари Харковдаги Степовая Новоселовкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Россия қуролли кучлари Харков вилоятидаги Степовая Новоселовка қишлоғини озод қилди
2024-07-01T16:15+0500
2024-07-01T16:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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TOШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Степовая Новоселовкани озод қилди. Шунингдек, ДХР ва ЛХРдаги бешта Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди, Киев 475 нафаргача аскарини йўқотди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди, деб ёзмоқда РИА Новости. Қайд этилишича, “Ғарб” бўлинмалари Украина Қуролли кучларининг 21, 44, 60, 66-механизациялашган бригадалари ҳамда Луганск Халқ Республикасининг Макеевка, Нововодяной, Невский ва Стелмаховка, шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Тернов туманларидаги тузилмаларини ҳам мағлуб этган. Бундан ташқари, контрбатареяга қарши жанг пайтида Град кўп учирувчи ракета тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган иккита 155 мм М777 ва 152 мм “Мста-Б" гаубицалари, 122 мм "Гвоздика" ўзиюрар артиллерия, 122 мм Д-30 гаубицаси ва Украина Қуролли кучларининг бешта дала ўқ-дорилар омбори шикастланган.
https://sputniknews.uz/20240701/dxr-razdolovka-hujum-tafsilotlar-44619068.html
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мудофаа вазирлиги россия қуролли кучлари харков вилояти степовая новоселовка қишлоғи
мудофаа вазирлиги россия қуролли кучлари харков вилояти степовая новоселовка қишлоғи

Россия Қуролли кучлари Харковдаги Степовая Новоселовкани озод қилди

16:15 01.07.2024 (янгиланди: 16:22 01.07.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.07.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Мудофаа вазирлиги: Россия Қуролли кучлари Харков вилоятидаги Степовая Новоселовка қишлоғини озод қилди.
TOШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Россиянинг "Ғарбий" қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Степовая Новоселовкани озод қилди. Шунингдек, ДХР ва ЛХРдаги бешта Украина бригадаларининг тузилмаларини мағлуб этди, Киев 475 нафаргача аскарини йўқотди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Ғарбий кучлар гуруҳи бўлинмалари муваффақиятли ҳаракатлар натижасида Харков вилоятидаги Степовая Новоселовка аҳоли пунктини озод қилди ва янада қулайроқ позицияларни эгаллади”, — дейилади вазирлик хабарида.
Қайд этилишича, “Ғарб” бўлинмалари Украина Қуролли кучларининг 21, 44, 60, 66-механизациялашган бригадалари ҳамда Луганск Халқ Республикасининг Макеевка, Нововодяной, Невский ва Стелмаховка, шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Тернов туманларидаги тузилмаларини ҳам мағлуб этган.
“Украина Қуролли кучлари 475 нафар ҳарбий хизматчисини, АҚШда ишлаб чиқарилган М113 бронетранспортёрини ва тўртта пикапни йўқотди”, — дея қўшимча қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
Бундан ташқари, контрбатареяга қарши жанг пайтида Град кўп учирувчи ракета тизими жанговар машинаси, АҚШда ишлаб чиқарилган иккита 155 мм М777 ва 152 мм “Мста-Б" гаубицалари, 122 мм "Гвоздика" ўзиюрар артиллерия, 122 мм Д-30 гаубицаси ва Украина Қуролли кучларининг бешта дала ўқ-дорилар омбори шикастланган.
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Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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