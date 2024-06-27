https://sputniknews.uz/20240627/rossiyaga-qarshi-tahdidlarni-jiddiy-qabul-qilish-kerak--putin-44550584.html
Россияга қарши таҳдидларни жиддий қабул қилиш керак — Путин
Россияга қарши таҳдидларни жиддий қабул қилиш керак — Путин
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Россия етакчиси кемасозлик масалаларига бағишланган йиғилиш ўтказди. 27.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-27T12:20+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россияга қарши таҳдидларни жиддий қабул қилиш, адекват жавоб чораларини режалаштириш, мамлакат қуролли кучлари ва денгиз флотини кучайтириш керак. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
https://sputniknews.uz/20240626/garb-arab-davlat-ukraine-konferentsiya-lavrov-44538631.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, владимир путин
дунё янгиликлари, дунёда, россия, владимир путин
Россияга қарши таҳдидларни жиддий қабул қилиш керак — Путин
Россия етакчиси кемасозлик масалаларига бағишланган йиғилиш ўтказди.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik
. Россияга қарши таҳдидларни жиддий қабул қилиш, адекват жавоб чораларини режалаштириш, мамлакат қуролли кучлари ва денгиз флотини кучайтириш керак. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Биз ҳаммамиз замонавий дунёда геосиёсий кескинлик даражаси ошиб бораётганини тушунамиз, бир қатор мамлакатларнинг ҳукмрон доираларидан Россияга қарши мунтазам таҳдидларни эшитмоқдамиз ва ҳатто бу таҳдидларни амалга ошириш бўйича аниқ ҳаракатларни ҳам кўрмоқдамиз. Табиийки, буни имкон қадар жиддий қабул қилишимиз, барча мумкин бўлган хавф-хатарларни ҳисобга олишимиз, тегишли жавоб чораларини режалаштиришимиз, қуролли кучларимиз ва флотимизни мустаҳкамлашимиз керак”, – деди Путин чоршанба куни кемасозлик масалаларига бағишланган йиғилишда.