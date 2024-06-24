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https://sputniknews.uz/20240624/uzbekistan-sport-briks-natija-44498085.html
Ўзбекистонлик спортчилар БРИКС ўйинларини қандай натижа билан якунлашди?
Ўзбекистонлик спортчилар БРИКС ўйинларини қандай натижа билан якунлашди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.
2024-06-24T14:30+0500
2024-06-24T14:30+0500
спорт
қозон
брикс (brics)
ўзбекистон
миллий олимпия қўмитаси
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TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси VI БРИКС ўйинларини 114 та медаль билан тўртинчи ўринда якунлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси. Кеча Россиянинг Қозон шаҳрида VI БРИКС ўйинлари ўз якунига етди. Муросасиз беллашувларда Ўзбекистон делегацияси 17 та олтин, 39 та кумуш ва 58 та бронза, жами 114 та медаль жамғарди. Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтди. Жами 90 та жамоа иштирок эттган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан қатнашди.
https://sputniknews.uz/20240623/briks-oyin-uzbekistan-sport-natija-44483777.html
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ўзбекистон россия беларусь хитой жамоа брикс vi брикс ўйинлари
ўзбекистон россия беларусь хитой жамоа брикс vi брикс ўйинлари

Ўзбекистонлик спортчилар БРИКС ўйинларини қандай натижа билан якунлашди?

14:30 24.06.2024
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Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.
TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси VI БРИКС ўйинларини 114 та медаль билан тўртинчи ўринда якунлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Кеча Россиянинг Қозон шаҳрида VI БРИКС ўйинлари ўз якунига етди. Муросасиз беллашувларда Ўзбекистон делегацияси 17 та олтин, 39 та кумуш ва 58 та бронза, жами 114 та медаль жамғарди.
“Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллади”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтди. Жами 90 та жамоа иштирок эттган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан қатнашди.
Очередной день Игр БРИКС получился самым плодотворным для делегации Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2024
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