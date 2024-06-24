https://sputniknews.uz/20240624/uzbekistan-sport-briks-natija-44498085.html

Ўзбекистонлик спортчилар БРИКС ўйинларини қандай натижа билан якунлашди?

Ўзбекистонлик спортчилар БРИКС ўйинларини қандай натижа билан якунлашди?

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринни эгаллади.

2024-06-24T14:30+0500

2024-06-24T14:30+0500

2024-06-24T14:30+0500

спорт

қозон

брикс (brics)

ўзбекистон

миллий олимпия қўмитаси

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TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси VI БРИКС ўйинларини 114 та медаль билан тўртинчи ўринда якунлади, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси. Кеча Россиянинг Қозон шаҳрида VI БРИКС ўйинлари ўз якунига етди. Муросасиз беллашувларда Ўзбекистон делегацияси 17 та олтин, 39 та кумуш ва 58 та бронза, жами 114 та медаль жамғарди. Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтди. Жами 90 та жамоа иштирок эттган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан қатнашди.

https://sputniknews.uz/20240623/briks-oyin-uzbekistan-sport-natija-44483777.html

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