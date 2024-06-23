БРИКС ўйинлари: ўзбекистонлик спортчиларнинг натижалари қандай?
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Ўнинчи кундан сўнг делегация тўртинчи ўринда кетмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik. БРИКС ўйинларининг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун энг сермаҳсули бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Россияда ўтаётган VI БРИКС ўйинлари ўз якунига етиб бормоқда. Ортда қолган кун Ўзбекистон делегацияси учун анча сермаҳсул ўтиб, спортчилар 13 та олтин, 19 та кумуш ва 12 та бронза медалини жамғаришга муваффақ бўлишди.
Олтин медаль:
1.Муроджон Ҳамидов (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -75 кг)
2.Ҳусниддин Рўзиев (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -82 кг)
3.Нодирбек Аҳатжонов (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -100 кг)
4.Фарангиз Абдунабиева (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -52 кг)
5.Абдулаҳад Носиров (белбоғли кураш, классик йўналиш, -57 кг)
6.Диёрбек Полвонбоев (белбоғли кураш, классик йўналиш, -68 кг)
7.Самандар Анваров (белбоғли кураш, классик йўналиш, -75 кг)
8.Шавкатжон Болтаев (бокс, -67 кг)
9.Ҳавасбек Асадуллаев (бокс, -71 кг)
10.Мадияр Саидраҳимов (бокс, -92 кг)
11.Баҳодир Жалолов (бокс, +92 кг)
12.Нигина Ўктамова (бокс, -54 кг)
13.Лазиза Ҳайдарова (дзюдо, -48 кг)
Кумуш медаль:
1.Жамолиддин Неъматуллаев (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -57 кг)
2.Ойбек Султонов (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -62 кг)
3.Жасурбек Исроилов (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -90 кг)
4.Аъзамжон Анваржонов (белбоғли кураш, эркин йўналиш, +100 кг)
5.Муслимахон Аҳмедова (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -58 кг)
6.Марварид Шодмоналиева (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -66 кг)
7.Дилафрўз Мамажонова (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -76 кг)
8.Фарёзбек Козимов (белбоғли кураш, классик йўналиш, -82 кг)
9.Азамат Мўминов (белбоғли кураш, классик йўналиш, -90 кг)
10.Шодиёржон Мелиқўзиев (бокс, -51 кг)
11.Шаҳзод Музаффаров (бокс, -54 кг)
12.Худойназар Файзов (бокс, -57 кг)
13.Дилшод Абдумуродов (бокс, -60 кг)
14.Жавоҳир Умматалиев (бокс, -75 кг)
15.Тўрабек Ҳабибуллаев (бокс, -80 кг)
16.Азиза Зокирова (бокс, -75 кг)
17.Гулҳаё Жўраева (дзюдо, -52 кг)
18.Вилана Савадян (бадиий гимнастика, ҳалқа ва тасмадаги машқлар)
Бронза медаль:
1.Жумабой Амиров (белбоғли кураш, эркин йўналиш, -62 кг)
2.Сабоҳат Шералиева (белбоғли кураш, эркин йўналиш, +76 кг)
3.Мардонбек Кимсанбоев (белбоғли кураш, классик йўналиш, -62 кг)
4.Муҳаммаджон Турсунов (белбоғли кураш, классик йўналиш, +100 кг)
5.Дилноза Раҳматова (каноэ, 500 метр)
6.Мусо Собиров (дзюдо, -81 кг)
7.Шаҳзодхўжа Шарипов (дзюдо, -90 кг)
8.Рустам Шораҳматов (дзюдо, -100 кг)
9.Фарангиз Режепова (дзюдо, -57 кг)
10.Вилана Савадян (бадиий гимнастика, тўп, булава ва кўпкурашдаги машқлар)
Ўнинчи кундан сўнг делегация 17 та олтин, 39 та кумуш ва 58 та бронза медаллари билан Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринда кетмоқда.
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