https://sputniknews.uz/20240623/briks-oyin-uzbekistan-sport-natija-44483777.html

БРИКС ўйинлари: ўзбекистонлик спортчиларнинг натижалари қандай?

БРИКС ўйинлари: ўзбекистонлик спортчиларнинг натижалари қандай?

Sputnik Ўзбекистон

БРИКС ўйинларининг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун энг сермаҳсули бўлди.

2024-06-23T13:21+0500

2024-06-23T13:21+0500

2024-06-23T13:21+0500

спорт

ўзбекистон

қозон

брикс (brics)

гимнастикачи

бокс

кураш

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ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik. БРИКС ўйинларининг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун энг сермаҳсули бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Россияда ўтаётган VI БРИКС ўйинлари ўз якунига етиб бормоқда. Ортда қолган кун Ўзбекистон делегацияси учун анча сермаҳсул ўтиб, спортчилар 13 та олтин, 19 та кумуш ва 12 та бронза медалини жамғаришга муваффақ бўлишди.Олтин медаль:Кумуш медаль:Бронза медаль:Ўнинчи кундан сўнг делегация 17 та олтин, 39 та кумуш ва 58 та бронза медаллари билан Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринда кетмоқда.

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брикс ўйинлари ўзбекистон делегацияси