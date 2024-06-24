https://sputniknews.uz/20240624/putin-mirziyoev-telefon-muloqot-44510063.html
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди — муҳокама этилган масалалар
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди — муҳокама этилган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Мулоқот чоғида Ўзбекистон етакчиси Доғистондаги терактлар муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди. 24.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-24T18:08+0500
2024-06-24T18:08+0500
2024-06-24T18:08+0500
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TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди Кремль матбуот хизмати. Мулоқот чоғида Ўзбекистон етакчиси Доғистондаги терактлар оқибатида тинч аҳоли ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ҳалок бўлгани муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.
https://sputniknews.uz/20240624/mirziyoev-dagestan-terror-putin-hamdardlik-44492088.html
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сиёсат, ўзбекистон - россия, доғистон, шавкат мирзиёев, владимир путин
сиёсат, ўзбекистон - россия, доғистон, шавкат мирзиёев, владимир путин
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди — муҳокама этилган масалалар
Мулоқот чоғида Ўзбекистон етакчиси Доғистондаги терактлар муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.
TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди Кремль матбуот хизмати.
Мулоқот чоғида Ўзбекистон етакчиси Доғистондаги терактлар оқибатида тинч аҳоли ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ҳалок бўлгани муносабати билан чуқур ҳамдардлик билдирди.
"Россия президентининг яқинда Тошкентга амалга оширган давлат ташрифи якунлари бўйича эришилган келишувларни амалга ошириш контекстида ўзаро манфаатли Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини янада ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди", — дейилади хабарда.