https://sputniknews.uz/20240623/russia-uzbekistan-eksport-ulush-44485711.html
Россия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлди — тафсилотлар
Россия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлди — тафсилотлар
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Статистика агентлиги Ўзбекистон экспортидаги ТОП-10 давлат номини маълум қилди. 23.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-23T17:30+0500
2024-06-23T17:30+0500
2024-06-23T17:30+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik. Россия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Қайд этилишича, шу йилнинг январь-май ойларида Россия, Хитой ва Туркия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган давлатлар ичида еткачига айланди.Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган давлатлар:
https://sputniknews.uz/20240525/ozbekiston-va-rossiyaning-yillar-davomidagi-hamkorligi-infografika-44041913.html
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иқтисод, ўзбекистон, хитой, туркия, россия, экспорт
иқтисод, ўзбекистон, хитой, туркия, россия, экспорт
Россия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлди — тафсилотлар
Статистика агентлиги Ўзбекистон экспортидаги ТОП-10 давлат номини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik.
Россия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Қайд этилишича, шу йилнинг январь-май ойларида Россия, Хитой ва Туркия Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган давлатлар ичида еткачига айланди.
Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган давлатлар:
Россия – 1,4 млрд доллар;
Қозоғистон – 486 млн доллар;
Афғонистон – 372 млн доллар;
Франция – 320 млн доллар;
Тожикистон – 199,4 млн доллар;
Қирғизистон – 195 млн доллар;
Литва – 131,3 млн доллар;
Покистон – 128,3 млн доллар.