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https://sputniknews.uz/20240623/kazakhstan-harbiy-vatanparvar-yigin-uzbekistan-44487182.html
Қозоғистондаги ҳарбий-ватанпарварлик йиғинида Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни эгаллади
Қозоғистондаги ҳарбий-ватанпарварлик йиғинида Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Олмаотадаги Қуруқликдаги қўшинлар ҳарбий институтида “Айбин” халқаро ҳарбий-ватанпарварлар йиғини якунланди. 23.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-23T16:40+0500
2024-06-23T16:40+0500
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мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik. Ўзбекистоннинг “Ватан таянчи” жамоаси “Айбин—2024” халқаро ҳарбий-ватанпварлик йиғинида фахрли иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.Олмаотадаги Қуруқликдаги қўшинлар ҳарбий институтида “Айбин” халқаро ҳарбий-ватанпарварлар йиғини якунланди. Унда Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги “Ватан таянчи” болалар ва ўсмирлар ҳарбий-ватанпарварлик ҳаракати жамоаси муваффақиятли иштирок этди.Қозоғистон, Озарбайжон, Беларусь, Қирғизистон, Ўзбекистон Республикалари ва Россия Федерациясидан келган 750 нафар ўғил-қиздан иборат жамоалар “Айбин совғаси” интеллектуал ўйини, робототехниклар ўртасида “Билимдон аскар” шарти, “АК-74” қуролини нотўлиқ қисмларни ажратиш ва йиғиш шартларида ўзаро беллашди.Мусобақанинг тантанали ёпилиш маросимида жамоага кубок, медаллар ва эсдалик совғалари топширилди.
https://sputniknews.uz/20240619/vatan-tayanchi-jamoa-uzbekistan-kazakhstan-aybin2024-44425767.html
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сиёсат, қозоғистон, ўзбекистон, мудофаа вазирлиги
сиёсат, қозоғистон, ўзбекистон, мудофаа вазирлиги

Қозоғистондаги ҳарбий-ватанпарварлик йиғинида Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни эгаллади

16:40 23.06.2024
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи Айбын - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2024
© Министерство обороны республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Олмаотадаги Қуруқликдаги қўшинлар ҳарбий институтида “Айбин” халқаро ҳарбий-ватанпарварлар йиғини якунланди.
ТОШКЕНТ, 23 июнь — Sputnik. Ўзбекистоннинг “Ватан таянчи” жамоаси “Айбин—2024” халқаро ҳарбий-ватанпварлик йиғинида фахрли иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Олмаотадаги Қуруқликдаги қўшинлар ҳарбий институтида “Айбин” халқаро ҳарбий-ватанпарварлар йиғини якунланди. Унда Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги “Ватан таянчи” болалар ва ўсмирлар ҳарбий-ватанпарварлик ҳаракати жамоаси муваффақиятли иштирок этди.
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи Айбын - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2024
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
Қозоғистон, Озарбайжон, Беларусь, Қирғизистон, Ўзбекистон Республикалари ва Россия Федерациясидан келган 750 нафар ўғил-қиздан иборат жамоалар “Айбин совғаси” интеллектуал ўйини, робототехниклар ўртасида “Билимдон аскар” шарти, “АК-74” қуролини нотўлиқ қисмларни ажратиш ва йиғиш шартларида ўзаро беллашди.
“Бир неча кун давом этган муросасиз баҳслар якунида “Ватан таянчи” жамоаси умумжамоа ҳисобида фахрли 2-ўринни қўлга киритди. Биринчи ўрин эса мезбон — Қозоғистон жамоасига насиб этди”, — дейилади хабарда.
© Министерство обороны республики УзбекистанВ Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи Айбын - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2024
В Алматы подвели итоги X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын"
© Министерство обороны республики Узбекистан
Мусобақанинг тантанали ёпилиш маросимида жамоага кубок, медаллар ва эсдалик совғалари топширилди.
Қозоғистонда “Айбин—2024” ҳарбий-ватанпарварлик йиғини бошланди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2024
Ўзбекистоннинг “Ватан таянчи” жамоаси Қозоғистондаги “Айбин—2024” йиғинида иштирок этмоқда
19 Июн, 09:45
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