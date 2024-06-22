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https://sputniknews.uz/20240622/brics-oyinlari-ozbekistonlik-12-nafar-bokschi-finalga-chiqdi-44473617.html
BRICS ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди
BRICS ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
BRICS ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди
2024-06-22T13:30+0500
2024-06-22T13:30+0500
спорт
ўзбекистон
қозон
бокс
брикс (brics)
мусобақа
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TOШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Кеча, 21 июнь куни Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган BRICS спорт ўйинларининг бокс бўйича эркаклар ўртасидаги ярим финал баҳслари бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар берди. Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ 13 та вазнда рингга кўтарилди. Финалга йўл олган ўзбекистонлик боксчилар: Бронза медалларига эга чиққан боксчилар: Бугун мусобақанинг финал баҳслари бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20240621/briks-oyinlari-ozbekistonlik-atletlar-yana-11-ta-medal-qolga-kiritdi-44458982.html
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brics ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди
brics ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди

BRICS ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди

13:30 22.06.2024
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2024
© Федерация бокса Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ 13 та вазнда рингга кўтарилди.
TOШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Кеча, 21 июнь куни Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган BRICS спорт ўйинларининг бокс бўйича эркаклар ўртасидаги ярим финал баҳслари бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ 13 та вазнда рингга кўтарилди.
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2024
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2024
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
Финалга йўл олган ўзбекистонлик боксчилар:
-48 кг: Шодиёржон Мелиқўзиев
-54 кг: Шаҳзод Музаффаров
-57 кг: Ҳудойназар Файзов
-60 кг: Дилшод Абдумуродов
-67 кг: Шавкатжон Болтаев
-71 кг: Ҳавасбек Асадуллаев
-75 кг: Жавоҳир Умматалиев
-80 кг: Тўрабек Ҳабибуллаев
-92 кг: Мадияр Сайдраҳимов
+92 кг: Баҳодир Жалолов
-54 кг: Нигина Ўктамова
-75 кг: Азиза Зокирова.
Бронза медалларига эга чиққан боксчилар:
-51 кг: Асилбек Жалилов
-63,5 кг: Адҳамжон Муҳиддинов
-86 кг: Шоҳжаҳон Абдуллаев
-52 кг: Феруза Казакова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-63 кг: Дилфуза Бекова
-70 кг: Мавлуда Мовлонова
-81 кг: Олтиной Сотимбоева.
Бугун мусобақанинг финал баҳслари бўлиб ўтади.
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2024
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
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