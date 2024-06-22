BRICS ўйинлари: ўзбекистонлик 12 нафар боксчи финалга чиқди
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
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Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ 13 та вазнда рингга кўтарилди.
TOШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Кеча, 21 июнь куни Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган BRICS спорт ўйинларининг бокс бўйича эркаклар ўртасидаги ярим финал баҳслари бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тўлиқ 13 та вазнда рингга кўтарилди.
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана
Финалга йўл олган ўзбекистонлик боксчилар:
-48 кг: Шодиёржон Мелиқўзиев
-54 кг: Шаҳзод Музаффаров
-57 кг: Ҳудойназар Файзов
-60 кг: Дилшод Абдумуродов
-67 кг: Шавкатжон Болтаев
-71 кг: Ҳавасбек Асадуллаев
-75 кг: Жавоҳир Умматалиев
-80 кг: Тўрабек Ҳабибуллаев
-92 кг: Мадияр Сайдраҳимов
+92 кг: Баҳодир Жалолов
-54 кг: Нигина Ўктамова
-75 кг: Азиза Зокирова.
Бронза медалларига эга чиққан боксчилар:
-51 кг: Асилбек Жалилов
-63,5 кг: Адҳамжон Муҳиддинов
-86 кг: Шоҳжаҳон Абдуллаев
-52 кг: Феруза Казакова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-63 кг: Дилфуза Бекова
-70 кг: Мавлуда Мовлонова
-81 кг: Олтиной Сотимбоева.
Бугун мусобақанинг финал баҳслари бўлиб ўтади.
© Федерация бокса УзбекистанаИгры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
Игры БРИКС: 12 боксеров из Узбекистана вышли в финал
© Федерация бокса Узбекистана