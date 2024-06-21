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https://sputniknews.uz/20240621/briks-oyinlari-ozbekistonlik-atletlar-yana-11-ta-medal-qolga-kiritdi-44458982.html
BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди
BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик атлетлар яна 11 та медаль қўлга киритди
2024-06-21T11:12+0500
2024-06-21T11:19+0500
спорт
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бронза медал
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TOШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. VI BRIKS ўйинлари ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган мусобақанинг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун сермаҳсул ўтди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Ўзбекистонлик атлетлар 1 та кумуш ва 10 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Батафсил: Кумуш медаль: Бронза медаль: Саккизинчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси 4 та олтин, 14 та кумуш ва 31 та бронза медаллари билан Россия, Беларус, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
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briks ўйинлари: ўзбекистонлик атлетлар яна 11 та медаль қўлга киритди
briks ўйинлари: ўзбекистонлик атлетлар яна 11 та медаль қўлга киритди

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди

11:12 21.06.2024 (янгиланди: 11:19 21.06.2024)
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В Казани продолжаются VI Игры БРИКС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2024
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Ўзбекистон делегацияси Россия, Беларусь, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
TOШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. VI BRIKS ўйинлари ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган мусобақанинг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун сермаҳсул ўтди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Ўзбекистонлик атлетлар 1 та кумуш ва 10 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Батафсил:
Кумуш медаль:
Меҳрож Баҳромов (юнон-рум кураши, -60 кг).
Бронза медаль:
Феруза Казакова (бокс, -52 кг);
Ситора Турдибекова (бокс, -57 кг);
Дилфуза Бекова (бокс, -63 кг);
Олтиной Сотимбоева (бокс, -81 кг);
Маржона Маликова, Умида Омонова, Абдумалик Абдусаломов, Саидакбар Сайдалев (шахмат, жамоавий рапид);
Муса Аймуратов (қиличбозлик, сабля);
Муҳаммадюсуф Асранов (қиличбозлик, рапира);
Ҳусниддин Олимбоев (юнон-рум кураши, -63 кг);
Нозимжон Бойқўзиев (юнон-рум кураши, -67 кг);
Жамол Жумабоев (юнон-рум кураши, -72 кг).
Саккизинчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси 4 та олтин, 14 та кумуш ва 31 та бронза медаллари билан Россия, Беларус, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
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