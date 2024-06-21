BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди
11:12 21.06.2024 (янгиланди: 11:19 21.06.2024)
© НОКВ Казани продолжаются VI Игры БРИКС
© НОК
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Ўзбекистон делегацияси Россия, Беларусь, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
TOШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. VI BRIKS ўйинлари ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган мусобақанинг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун сермаҳсул ўтди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Ўзбекистонлик атлетлар 1 та кумуш ва 10 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Батафсил:
Кумуш медаль:
Меҳрож Баҳромов (юнон-рум кураши, -60 кг).
Бронза медаль:
Феруза Казакова (бокс, -52 кг);
Ситора Турдибекова (бокс, -57 кг);
Дилфуза Бекова (бокс, -63 кг);
Олтиной Сотимбоева (бокс, -81 кг);
Маржона Маликова, Умида Омонова, Абдумалик Абдусаломов, Саидакбар Сайдалев (шахмат, жамоавий рапид);
Муса Аймуратов (қиличбозлик, сабля);
Муҳаммадюсуф Асранов (қиличбозлик, рапира);
Ҳусниддин Олимбоев (юнон-рум кураши, -63 кг);
Нозимжон Бойқўзиев (юнон-рум кураши, -67 кг);
Жамол Жумабоев (юнон-рум кураши, -72 кг).
Саккизинчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси 4 та олтин, 14 та кумуш ва 31 та бронза медаллари билан Россия, Беларус, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.