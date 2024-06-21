https://sputniknews.uz/20240621/briks-oyinlari-ozbekistonlik-atletlar-yana-11-ta-medal-qolga-kiritdi-44458982.html

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик спортчилар яна 11 та медаль қўлга киритди

Sputnik Ўзбекистон

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистонлик атлетлар яна 11 та медаль қўлга киритди

2024-06-21T11:12+0500

2024-06-21T11:12+0500

2024-06-21T11:19+0500

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TOШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. VI BRIKS ўйинлари ўзининг ҳал қилувчи палласига кирмоқда. Қозон шаҳри мезбонлик қилаётган мусобақанинг ортда қолган куни Ўзбекистон делегацияси учун сермаҳсул ўтди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Ўзбекистонлик атлетлар 1 та кумуш ва 10 та бронза медалларига сазовор бўлишди. Батафсил: Кумуш медаль: Бронза медаль: Саккизинчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси 4 та олтин, 14 та кумуш ва 31 та бронза медаллари билан Россия, Беларус, Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.

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briks ўйинлари: ўзбекистонлик атлетлар яна 11 та медаль қўлга киритди