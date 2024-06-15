BRIKS ўйинлари: Ўзбекистон делегацияси яна 12 та медаль қўлга киритди
12:59 15.06.2024 (янгиланди: 13:16 15.06.2024)
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
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Ўзбекистон делегацияси спортчилари 1 та олтин, 5 та кумуш ва 6 та бронза, жами 12 та медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россиянинг Қозон шаҳрида VI BRIKS ўйинларининг иккинчи куни ортда қолди. Унда иштирок этган Ўзбекистон делегацияси спортчилари 1 та олтин, 5 та кумуш ва 6 та бронза, жами 12 та медални қўлга киритди.
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:
олтин медаль:
Меҳриддин Тўрахонов (карате, -60 кг);
кумуш медаль:
Вячеслав Руднев / Анна Вашченко (синхрон сузиш, микст);
Гулшан Алимардонова (карате, -50 кг);
Эркин Қозоқов (самбо, -98 кг);
Нурбек Тўраев (самбо, +98 кг);
Даря Латишева (ушу, таолу);
бронза медаль:
Жасмина Маҳмудова (спорт гимнастикаси, таяниб сакраш);
Муҳаммадабдулазиз Хўжақулов (карате, -67 кг);
Достон Отаболаев (карате, -75 кг);
Феруза Хўрозова (самбо, +80 кг);
Мухлиса Турдиева (самбо, -72 кг);
Мухлисахон Қодиберганова (самбо, -65 кг).
© НОК УзбекистанаВторой день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Второй день игр БРИКС в Казани принес Узбекистану 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых наград
Икки кунлик баҳслардан сўнг Ўзбекистон делегацияси 2 та олтин, 6 та кумуш ва 10 та бронза медаллари билан Россия, Беларусь ва Хитой давлатларидан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.