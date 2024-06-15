https://sputniknews.uz/20240615/briks-oyinlari-ozbekiston-delegatsiyasi-yana-12-ta-medal-qolga-kiritdi-44384647.html

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистон делегацияси яна 12 та медаль қўлга киритди

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистон делегацияси яна 12 та медаль қўлга киритди

Sputnik Ўзбекистон

BRIKS ўйинлари: Ўзбекистон делегацияси яна 12 та медаль қўлга киритди

2024-06-15T12:59+0500

2024-06-15T12:59+0500

2024-06-15T13:16+0500

спорт

ўзбекистон

россия

қозон

брикс (brics)

бронза медал

кумуш медал

олтин медаль

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ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Россиянинг Қозон шаҳрида VI BRIKS ўйинларининг иккинчи куни ортда қолди. Унда иштирок этган Ўзбекистон делегацияси спортчилари 1 та олтин, 5 та кумуш ва 6 та бронза, жами 12 та медални қўлга киритди.Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:олтин медаль:кумуш медаль:бронза медаль:Икки кунлик баҳслардан сўнг Ўзбекистон делегацияси 2 та олтин, 6 та кумуш ва 10 та бронза медаллари билан Россия, Беларусь ва Хитой давлатларидан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.

https://sputniknews.uz/20240614/briks-oyinlarining-birinchi-kuni-ozbekiston-delegatsiyasi-6-ta-medal-qolga-kiritdi-44366455.html

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briks ўйинлари: ўзбекистон делегацияси яна 12 та медаль қўлга киритди