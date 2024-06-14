https://sputniknews.uz/20240614/briks-oyinlarining-birinchi-kuni-ozbekiston-delegatsiyasi-6-ta-medal-qolga-kiritdi-44366455.html
BRIKS ўйинларининг биринчи куни: Ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
BRIKS ўйинларининг биринчи куни: Ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
BRIKS ўйинларининг биринчи куни: Ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
2024-06-14T11:59+0500
2024-06-14T11:59+0500
2024-06-14T11:59+0500
спорт
россия
қозон
брикс (brics)
ўзбекистон
бронза медал
кумуш медал
олтин медаль
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TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Россиянинг Қозон шаҳрида бошланган VI BRIKS ўйинларининг биринчи куни Ўзбекистон делегацияси учун муваффақиятли бошланди, деб хабар берди Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси. Ўзбекистон вакиллари кун давомида 1 тадан олтин ва кумуш, 4 та бронза, жами 6 та медал жамғаришди. Шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик спортчилар: олтин медаль: кумуш медаль: бронза медаль: Биринчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринда кетмоқда. Маълумот учун, 12-23 июнь кунлари Қозон шаҳрида VI BRIKS ўйинлари бўлиб ўтмоқда.
https://sputniknews.uz/20240613/putin-briks-oyin-uzbekistan-44348631.html
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briks ўйинларининг биринчи куни: ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
briks ўйинларининг биринчи куни: ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
BRIKS ўйинларининг биринчи куни: Ўзбекистон делегацияси 6 та медаль қўлга киритди
12-23 июнь кунлари Қозон шаҳрида VI BRIKS ўйинлари бўлиб ўтмоқда.
TOШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Россиянинг Қозон шаҳрида бошланган VI BRIKS ўйинларининг биринчи куни Ўзбекистон делегацияси учун муваффақиятли бошланди, деб хабар берди
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси.
Ўзбекистон вакиллари кун давомида 1 тадан олтин ва кумуш, 4 та бронза, жами 6 та медал жамғаришди. Шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик спортчилар:
Убайдулло Мўминов (самбо, -71 кг);
Сардор Олимжонов (самбо, -64 кг);
Диана Онкес (синхрон сузиш, техник соло);
Илҳом Пармонов (самбо, -58 кг);
Шуҳрат Нормуродов (самбо, -79 кг);
Муштарий Жаркова (самбо, -59 кг).
Биринчи кундан сўнг Ўзбекистон делегацияси Россия, Беларусь ва Хитой жамоаларидан кейин тўртинчи ўринда кетмоқда.
Маълумот учун, 12-23 июнь кунлари Қозон шаҳрида VI BRIKS ўйинлари бўлиб ўтмоқда.