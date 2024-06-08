Мирзиёев Тошкентда очилган сув спорти саройини бориб кўрди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мажмуа негизида Сув спорти мактаби ташкил этилган. Давлат раҳбари бу ерда ёш спортчиларнинг машғулотларини кузатди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пойтахтнинг Яккасарой туманида бунёд этилган сув спорти саройини кўздан кечирди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон Касаба уюшмалари федерациясига қарашли мазкур мажмуа сув спорти ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида қурилган. Бу ерда ҳам профессионал спортчилар, ҳам ҳаваскорлар учун шароит яратилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
50 метрли бассейн ва 500 ўринли томошагоҳга эга катта залда халқаро миқёсдаги мусобақалар, терма жамоа ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиш учун замонавий шароитлар бор. Баландликдан сакраш ва кичик ҳавзаларда болалар сув спортини ўрганади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мажмуада ёшлар, меҳнат жамоалари ва фахрийлар саломатликларини мустаҳкамлаши мумкин. У бир вақтнинг ўзида 100 нафар, бир кунда мингдан зиёд аҳолига хизмат кўрсатиш қувватига эга. Иккинчи қаватда маъмурият ва мураббийлар хонаси, конференция зали, тренажёр хонаси ҳамда спорт шарҳловчилари учун махсус хоналар жойлашган.
Мажмуа негизида Сув спорти мактаби ташкил этилган. Давлат раҳбари бу ерда ёш спортчиларнинг машғулотларини кузатди. Уларнинг интилишларини қўллаб-қувватлаб, улкан ютуқларга руҳлантирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Бу йил Париж шаҳрида ўтказиладиган ёзги Олимпия ва Паралимпия ўйинларига Ўзбекистон касаба уюшмалари федерацияси тизимидан 13 нафар спортчи лицензия қўлга киритган. Президент мазкур спортчилар ва мураббийлар билан суҳбатлашди.
“Шаҳару қишлоқларда спорт мажмуалари қуриб, уни оммалаштиришга катта эътибор бераяпмиз. Чунки спорт билан шуғулланган ёшлар кам бўлмайди, соғлом бўлади, болаларини ҳам шундай тарбиялайди. Сиздек профессионал спортчилар бу йўлда ёшларга ҳам ифтихор, ҳам ўрнак бўлади”, - деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
Шавкат Мирзиёев осмотрел дворец водных видов спорта
© Пресс-служба президента Узбекистана