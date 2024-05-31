https://sputniknews.uz/20240531/davlat-qarzi-salkam-20-foizga-oshdi-44171349.html
Давлат қарзи салкам 20 фоизга ошди
Давлат қарзи салкам 20 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Давлат қарзи ўтган йилга нисбатан 19,5 фоизга ошиб, 34,9 миллиард долларни ташкил этди.
2024-05-31T18:31+0500
2024-05-31T18:31+0500
2024-05-31T18:31+0500
иқтисод
ташқи қарз
давлат қарзи
қарз
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
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ТОШКEНТ, 31 май – Sputnik. 2023 йил якунига кўра Ўзбекистоннинг умумий давлат қарзи 19,5 фоизга ўсиб, 34,9 миллиард долларни ташкил этди. Бу республика ялпи ички маҳсулотининг 38,4 фоизини ташкил этади, деб хабар берди Иқтисодиёт ва молия вазирлиги.Маълумотларга кўра, давлат қарзининг ЯИМга нисбати ўтган йил охирида 2022 йилга нисбатан 36,4 фоиздан 38,4 фоизгача ошган.Ўтган йилнинг май ойида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонунни имзолаб, бу кўрсаткични ялпи ички маҳсулотнинг 60 фоизигача чеклаган эди.
https://sputniknews.uz/20230501/davlat-qarzi-eng-yuqori-miqdor-34506738.html
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қарз ташқи давлат иқтисод молия вазирлик ўзбекстон ташқи қарзи маълумот
қарз ташқи давлат иқтисод молия вазирлик ўзбекстон ташқи қарзи маълумот
Давлат қарзи салкам 20 фоизга ошди
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 2023 йилда 19,5 фоизга ошиб, 34,9 миллиард долларни ташкил этди – Иқтисодиёт вазирлиги.
ТОШКEНТ, 31 май – Sputnik. 2023 йил якунига кўра Ўзбекистоннинг умумий давлат қарзи 19,5 фоизга ўсиб, 34,9 миллиард долларни ташкил этди. Бу республика ялпи ички маҳсулотининг 38,4 фоизини ташкил этади, деб хабар берди Иқтисодиёт ва молия вазирлиги.
Жумладан, ташқи давлат қарзи 14,3 фоизга ошиб, 29,64 миллиард долларни, ички қарз эса 1,6 бараварга ошиб, 5,3 миллиард долларни ташкил этди, - дейилади вазирлик сайтида эълон қилинган маълумотларда.
Маълумотларга кўра, давлат қарзининг ЯИМга нисбати ўтган йил охирида 2022 йилга нисбатан 36,4 фоиздан 38,4 фоизгача ошган.
Ўтган йилнинг май ойида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев “Давлат қарзи тўғрисида”ги қонунни имзолаб, бу кўрсаткични ялпи ички маҳсулотнинг 60 фоизигача чеклаган эди.