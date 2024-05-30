https://sputniknews.uz/20240530/zelenskiy-44147305.html
Зеленскийга катта хавф таҳдид солмоқда — Пушилин
Зеленскийга катта хавф таҳдид солмоқда — Пушилин
Sputnik Ўзбекистон
Пушилин: Зеленский қонунийликни йўқотганидан кейин катта шахсий хавфга дуч келади.
2024-05-30T14:30+0500
2024-05-30T14:30+0500
2024-05-30T14:30+0500
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ТОШКЕНТ, 30 май — Sputnik. Владимир Зеленскийга қонунийлигини йўқотгач, Ғарб томонидан катта шахсий хавф таҳдид солмоқда. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин "Соловьев Live" эфирида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Россия президенти Владимир Путин 24 май куни бўлиб ўтган Россия-Беларусь музокаралари якунларига кўра, Россия Зеленскийнинг қонунийлиги тугаганидан келиб чиқаётганини айтди.Аввалроқ Россия Давлат думаси раиси Вячеслав Володин Владимир Зеленский 21 майдан қонунийлигини тўлиқ йўқотганини маълум қилганди. У ноқонуний президент билан ҳар қандай битим қонуний кучга эга эмас ва келажакда эътирозга сабаб бўлиши мумкин деб айтди.Зеленский Украинанинг вақти кам қолганини тушунади — ОАВЗеленский анча ёмонроқ кўринишни бошлади — ОАВЗеленскийнинг Украинадаги машҳурлиги 20 фоиздан ошмайди — Россия Ташқи разведка хизмати
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пушилин зеленский хавф
Зеленскийга катта хавф таҳдид солмоқда — Пушилин
Пушилин: Зеленский қонунийликни йўқотганидан кейин катта шахсий хавфга дуч келади.
ТОШКЕНТ, 30 май — Sputnik.
Владимир Зеленскийга қонунийлигини йўқотгач, Ғарб томонидан катта шахсий хавф таҳдид солмоқда. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин "Соловьев Live" эфирида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Зеленскийнинг заифлиги Ғарб томонидан қабул қилинган қарорлар мантиғида аниқ – унга ҳозир катта шахсий хавф таҳдид солмоқда”, — деди Пушилин.
Россия президенти Владимир Путин 24 май куни бўлиб ўтган Россия-Беларусь музокаралари якунларига кўра, Россия Зеленскийнинг қонунийлиги тугаганидан келиб чиқаётганини айтди.
Аввалроқ Россия Давлат думаси раиси Вячеслав Володин Владимир Зеленский 21 майдан қонунийлигини тўлиқ йўқотганини маълум қилганди. У ноқонуний президент билан ҳар қандай битим қонуний кучга эга эмас ва келажакда эътирозга сабаб бўлиши мумкин деб айтди.