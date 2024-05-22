https://sputniknews.uz/20240522/zelenskiy-prezident-rol-general-43990456.html
Зеленский фақат тайёр матнни ўқиб, президент ролини ўйнамоқда — истеъфодаги генерал
Зеленский фақат тайёр матнни ўқиб, президент ролини ўйнамоқда — истеъфодаги генерал
Sputnik Ўзбекистон
Вазият ўзгармаса, Киев ҳудудларни топширишни бошлайди.
2024-05-22T15:18+0500
2024-05-22T15:18+0500
2024-05-22T15:18+0500
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ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik. Владимир Зеленскийнинг Украина Қуролли кучлари бригадаларининг ҳеч бири артиллерия снарядлари етишмаслигидан шикоят қилмаслиги ҳақидаги баёнотлари ҳақиқатга тўғри келмайди ва матн тайёрланган. Бундай фикрни Украина Қуролли кучларининг истеъфодаги генерали Сергей Кривонос "Прямой телеканали эфирида билдирди, деб ёзмоқда РИА Новости.Кривоноснинг сўзларига кўра, Зеленскийнинг омма олдида айтадиган сўзлари унинг учун олдиндан ёзилган ва унинг ўзи фронтдаги ҳақиқий вазиятдан бехабар.Украина расмийлари сўнгги ойларда Украина Қуролли кучларида жиддий қурол ва ўқ-дорилар етишмаслиги ҳақида бир неча бор эълон қилган эди. Хусусан, Зеленскийнинг ўзи аввалроқ мамлакат қўшинлари очарчиликка дуч келаётганини тан олган. Вазият ўзгармаса, Киев ҳудудларни топширишни бошлайди, дея таъкидлади у.
https://sputniknews.uz/20240520/zelenskiy-ukraine-mashhur-rossiya-tashqi-razvedka-xizmat-43959823.html
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владимир зеленский украина қуролли кучлари истеъфодаги генерал сергей кривонос
владимир зеленский украина қуролли кучлари истеъфодаги генерал сергей кривонос
Зеленский фақат тайёр матнни ўқиб, президент ролини ўйнамоқда — истеъфодаги генерал
Украина Қуролли кучлари генерали: Вазият ўзгармаса, Киев ҳудудларни топширишни бошлайди.
ТОШКЕНТ, 22 май — Sputnik.
Владимир Зеленскийнинг Украина Қуролли кучлари бригадаларининг ҳеч бири артиллерия снарядлари етишмаслигидан шикоят қилмаслиги ҳақидаги баёнотлари ҳақиқатга тўғри келмайди ва матн тайёрланган. Бундай фикрни Украина Қуролли кучларининг истеъфодаги генерали Сергей Кривонос "Прямой телеканали эфирида билдирди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Мен жаноб Зеленский Россиянинг ўққа тутиши пайтида йигитлар билан окопда буни такрорлашини жуда хоҳлардим", — деди у.
Кривоноснинг сўзларига кўра, Зеленскийнинг омма олдида айтадиган сўзлари унинг учун олдиндан ёзилган ва унинг ўзи фронтдаги ҳақиқий вазиятдан бехабар.
“Зеленскийдан доимо фойдаланилади. У тушунмайди, лекин биз аллақачон у президент ролини ўйнаётгани, у президент сифатида ишламаслигини тушунамиз. Мана фарқ нимада. Бу матнлар у учун тайёрланган – у гапиради”, — дея хулоса қилди Кривонос.
Украина расмийлари сўнгги ойларда Украина Қуролли кучларида жиддий қурол ва ўқ-дорилар етишмаслиги ҳақида бир неча бор эълон қилган эди. Хусусан, Зеленскийнинг ўзи аввалроқ мамлакат қўшинлари очарчиликка дуч келаётганини тан олган. Вазият ўзгармаса, Киев ҳудудларни топширишни бошлайди, дея таъкидлади у.