Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240529/vladimir-putin-uzbekistan-tashrif-44121555.html
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи ўз ниҳоясига етди
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи ўз ниҳоясига етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон-Россия саммити якунланди.
2024-05-29T09:29+0500
2024-05-29T10:27+0500
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
сиёсат
ўзбекистон
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1d/44122477_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_90c169d0ddf0e0ada5d6088aa2cc3a4b.jpg
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи ўз ниҳоясига етди, дея хабар берди Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати.Сешанба куни президент Ўзбекистонга давлат ташрифидан сўнг Москвага қайтиб келди, республикада кун тартиби уч кунлик бўлди.Нега Путиннинг Ўзбекистонга ташрифи уч кун давом этди — Песков жавобиЎзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путиннинг давлат ташрифи доирасида қатор қўшма тадбирлар бўлиб ўтди.Ўтказилган тадбирлар:Россия Ўзбекистонга ташқи бозорга чиқишга ёрдам беради — Путиннинг асосий фикрлариТашриф тадбирлари якунлангач, Тошкент халқаро аэропортида президент Владимир Путинни президент Шавкат Мирзиёев кузатиб қўйди.
https://sputniknews.uz/20240528/putin-mirziyoev-ukraina-muhokama-44116789.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1d/44122477_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_8aa3880a0158f1b02afc998255f4809f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин россия шавкат мирзиёев
владимир путин россия шавкат мирзиёев

Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи ўз ниҳоясига етди

09:29 29.05.2024 (янгиланди: 10:27 29.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.05.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон-Россия саммити якунланди. Мирзиёев Путинни самимий кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 29 май — Sputnik. Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи ўз ниҳоясига етди, дея хабар берди Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати.
Сешанба куни президент Ўзбекистонга давлат ташрифидан сўнг Москвага қайтиб келди, республикада кун тартиби уч кунлик бўлди.
Нега Путиннинг Ўзбекистонга ташрифи уч кун давом этди — Песков жавоби
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путиннинг давлат ташрифи доирасида қатор қўшма тадбирлар бўлиб ўтди.
Ўтказилган тадбирлар:
26 май куни давлат раҳбарлари биргаликда "Янги Ўзбекистон" мажмуасига ташриф буюрди, Россия раҳбари Мустақиллик монументи пойига гулчамбар қўйди.
27 май куни тор ва кенгайтирилган таркибда олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди, улар давомида президентлар икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни атрофлича муҳокама қилдилар, делегациялар аъзоларининг асосий йўналишлар бўйича ҳисоботларини тингладилар, халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик масалалар юзасидан фикр алмашишди.
Давлат раҳбарларининг Қўшма баёноти имзоланди, ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар алмашилди.
Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида Владимир Путин Ғалаба боғига ташриф буюриб, "Матонат мадҳияси" монументи пойига гулчамбар қўйди ва Ўзбекистоннинг Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида ҳикоя қилувчи музей билан танишди.
Ўша куни президентлар раислигида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи мажлиси бўлиб ўтди, унда ҳудудлараро мулоқотни янада мустаҳкамлаш ва уни янги амалий мазмун билан бойитиш бўйича устувор йўналишлар белгилаб олинди.
Россия Ўзбекистонга ташқи бозорга чиқишга ёрдам беради — Путиннинг асосий фикрлари
Ташриф тадбирлари якунлангач, Тошкент халқаро аэропортида президент Владимир Путинни президент Шавкат Мирзиёев кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаВладимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту Ташкента Владимира Путина проводил Шавкат Мирзиёев
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Путин ва Мирзиёев Украина мавзусини муҳокама қилди — Песков
Кеча, 17:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0