https://sputniknews.uz/20240527/russia-uzbekistan-gaz-eksport-putin-44083789.html
Россия Ўзбекистонга газ экспортини оширишга тайёр — Путин
Россия Ўзбекистонга газ экспортини оширишга тайёр — Путин
Sputnik Ўзбекистон
Путин: Россия Ўзбекистонга газ етказиб бериш ҳажмини оширишга тайёр.
2024-05-27T15:26+0500
2024-05-27T15:26+0500
2024-05-27T16:03+0500
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
сиёсат
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
россия
владимир путин
газ
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44086674_0:62:2527:1484_1920x0_80_0_0_b662fcaa00859dc2d451ddc492197b2f.jpg
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга экспорт қилиш муддатидан анча олдин амалга оширилмоқда, Россия Федерацияси ушбу ҳажмни оширишга тайёр. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан музокарада маълум қилди.Маълумот учун, шу кунларда Россия Федерацияси президенти давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин ўртасида музокаралар бошланди.Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг февраль ойида Россия элчиси Олег Мальгинов Москва ва Тошкент Ўзбекистонга газ етказиб бериш ҳажмини оширишни муҳокама қилаётганини айтган эди.
https://sputniknews.uz/20240413/rossiya-va-ozbekiston-gaz-sohasidagi-hamkorlik-kengaymoqda-43414913.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44086674_0:0:2369:1777_1920x0_80_0_0_7aaef6a9168de4e4b7b64b3fc6f13258.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин россия ўзбекистонггаз етказиб бериш
путин россия ўзбекистонггаз етказиб бериш
Россия Ўзбекистонга газ экспортини оширишга тайёр — Путин
15:26 27.05.2024 (янгиланди: 16:03 27.05.2024)
Путин: Россия Ўзбекистонга газ етказиб бериш ҳажмини оширишга тайёр.
ТОШКЕНТ, 27 май — Sputnik. Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга экспорт қилиш муддатидан анча олдин амалга оширилмоқда, Россия Федерацияси ушбу ҳажмни оширишга тайёр. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев билан музокарада маълум қилди.
“Алоҳида айтиб ўтмоқчиманки, 2023 йил 7 октябрда сиз ва мен ва Қозоғистон президенти Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга Россия газини етказиб беришни бошладик. Ҳозирда экспорт муддатидан анча олдин амалга оширилмоқда, агар керак бўлса, биз бу ҳажмни оширишга тайёрмиз”, — деди Путин.
Маълумот учун, шу кунларда Россия Федерацияси президенти давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлиб турибди. Бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин ўртасида музокаралар бошланди.
Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг февраль ойида Россия элчиси Олег Мальгинов Москва ва Тошкент Ўзбекистонга газ етказиб бериш ҳажмини оширишни муҳокама қилаётганини айтган эди
.