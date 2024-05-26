Воробьёв: Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Telegram/Vorobiev_live
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ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Telegram/Vorobiev_live
Воробьёвнинг маълум қилишича, учрашувда амалга оширилган қўшма лойиҳалар ва яқин келажакдаги режалар муҳокама қилинган.
Дубнадаги Ядро тадқиқотлари бирлашган институти орқали кадрларни биргаликда тайёрлаш шулар жумласидан.
“Келгусидаги режаларимиз - махсус иқтисодий зоналаримиз ва саноат парклари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик”, - дея ёзган у ўзининг Telegram-каналида.
Губернаторнинг қўшимча қилишича, 27 май куни бўлиб ўтадиган Россия ва Ўзбекистон минтақалар кенгашида гуманитар, савдо ва сармоявий ҳамкорлик муҳокама қилинади.
“Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор. Шу боис мақсадимиз – шу кунлари янграйдиган барча таклифларни ривожлантириш”, - дея хулоса қилган Москва вилояти раҳбари.
Эслатамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.