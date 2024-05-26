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Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240526/vorobyov-ozbekiston-44056846.html
Воробьёв: Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор
Воробьёв: Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
2024-05-26T19:47+0500
2024-05-26T19:47+0500
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
сиёсат
москва вилояти
абдулла арипов
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв ўртасида учрашув бўлиб ўтди.Воробьёвнинг маълум қилишича, учрашувда амалга оширилган қўшма лойиҳалар ва яқин келажакдаги режалар муҳокама қилинган.Дубнадаги Ядро тадқиқотлари бирлашган институти орқали кадрларни биргаликда тайёрлаш шулар жумласидан.Губернаторнинг қўшимча қилишича, 27 май куни бўлиб ўтадиган Россия ва Ўзбекистон минтақалар кенгашида гуманитар, савдо ва сармоявий ҳамкорлик муҳокама қилинади.Эслатамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.
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подмосковье ўзбекистон ҳамкорлик маълумот
подмосковье ўзбекистон ҳамкорлик маълумот

Воробьёв: Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор

19:47 26.05.2024
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
© Telegram/Vorobiev_live
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ТОШКЕНТ, 26 май — Sputnik. Тошкентда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва Москва вилояти губернатори Андрей Воробьёв ўртасида учрашув бўлиб ўтди.
© Telegram/Vorobiev_liveВстреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым
© Telegram/Vorobiev_live
Воробьёвнинг маълум қилишича, учрашувда амалга оширилган қўшма лойиҳалар ва яқин келажакдаги режалар муҳокама қилинган.
Дубнадаги Ядро тадқиқотлари бирлашган институти орқали кадрларни биргаликда тайёрлаш шулар жумласидан.
“Келгусидаги режаларимиз - махсус иқтисодий зоналаримиз ва саноат парклари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик”, - дея ёзган у ўзининг Telegram-каналида.
Губернаторнинг қўшимча қилишича, 27 май куни бўлиб ўтадиган Россия ва Ўзбекистон минтақалар кенгашида гуманитар, савдо ва сармоявий ҳамкорлик муҳокама қилинади.
“Подмосковье учун Ўзбекистон – азалий ҳамкор. Шу боис мақсадимиз – шу кунлари янграйдиган барча таклифларни ривожлантириш”, - дея хулоса қилган Москва вилояти раҳбари.
Эслатамиз, Россия президенти Владимир Путин 26-27 май кунлари давлат ташрифи билан Ўзбекистонда бўлади. Ташриф доирасида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади ва унда президентлар иштирок этади.
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