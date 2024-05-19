Наманганда “Гуллар фестивали” бошланди — фото
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
© Хокимият Наманганской области
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Наманганда автомобиллар паради ва фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Наманганда 63-халқаро “Гуллар фестивали” бошланди. Бу ҳақда Наманган вилояти ҳокимлиги хабар берди.
Дастлаб гулларга бурканган автомобиллар паради шаҳар бўйлаб ҳаракатланди. Турли хил ретро машиналар аҳолида катта қизиқиш уйғотди.
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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Заҳириддин Муҳаммад Бобур номли маданият ва истроҳат боғи ёнида фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Фестивални Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдуразаков очиб берди.
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
“Ўтган йилги фестивалга 5 миллионга яқин киши меҳмон бўлиб келганидан. Бу йили эса 7 млн меҳмон ташрифи кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 63-халқаро “Гуллар фестивали” 19 майдан 23 июнига кунлари бўлиб ўтади.