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https://sputniknews.uz/20240519/namangan-gullar-festival-43948102.html
Наманганда “Гуллар фестивали” бошланди — фото
Наманганда “Гуллар фестивали” бошланди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Наманганда автомобиллар паради ва фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди.
2024-05-19T13:00+0500
2024-05-19T13:00+0500
жамият
ўзбекистон
наманган вилояти
халқаро гуллар фестивали
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/13/43948860_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_51bef1a4dd1975b20e9fa3f104d458ec.jpg
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Наманганда 63-халқаро “Гуллар фестивали” бошланди. Бу ҳақда Наманган вилояти ҳокимлиги хабар берди.Дастлаб гулларга бурканган автомобиллар паради шаҳар бўйлаб ҳаракатланди. Турли хил ретро машиналар аҳолида катта қизиқиш уйғотди.Заҳириддин Муҳаммад Бобур номли маданият ва истроҳат боғи ёнида фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Фестивални Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдуразаков очиб берди.Эслатиб ўтамиз, 63-халқаро “Гуллар фестивали” 19 майдан 23 июнига кунлари бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20240422/namangan-63-xalqaro-gullar-festival-43538455.html
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наманган вилояти
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наманганда 63-халқаро гуллар фестивали
наманганда 63-халқаро гуллар фестивали

Наманганда “Гуллар фестивали” бошланди — фото

13:00 19.05.2024
© Хокимият Наманганской областиВ Намангане стартовал фестиваль цветов
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2024
© Хокимият Наманганской области
Oбуна бўлиш
Наманганда автомобиллар паради ва фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Наманганда 63-халқаро “Гуллар фестивали” бошланди. Бу ҳақда Наманган вилояти ҳокимлиги хабар берди.
Дастлаб гулларга бурканган автомобиллар паради шаҳар бўйлаб ҳаракатланди. Турли хил ретро машиналар аҳолида катта қизиқиш уйғотди.
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
2/16
© Хокимият Наманганской области
3/16
© Хокимият Наманганской области
4/16
© Хокимият Наманганской области
5/16
© Хокимият Наманганской области
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© Хокимият Наманганской области
7/16
© Хокимият Наманганской области
8/16
© Хокимият Наманганской области
9/16
© Хокимият Наманганской области
10/16
© Хокимият Наманганской области
11/16
© Хокимият Наманганской области
12/16
© Хокимият Наманганской области
13/16
© Хокимият Наманганской области
14/16
© Хокимият Наманганской области
15/16
© Хокимият Наманганской области
16/16
© Хокимият Наманганской области
Заҳириддин Муҳаммад Бобур номли маданият ва истроҳат боғи ёнида фестивалнинг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Фестивални Наманган вилояти ҳокими Шавкат Абдуразаков очиб берди.
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Хокимият Наманганской области
© Хокимият Наманганской области
В Намангане стартовал фестиваль цветов - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Хокимият Наманганской области
1/6
© Хокимият Наманганской области
2/6
© Хокимият Наманганской области
3/6
© Хокимият Наманганской области
4/6
© Хокимият Наманганской области
5/6
© Хокимият Наманганской области
6/6
© Хокимият Наманганской области
“Ўтган йилги фестивалга 5 миллионга яқин киши меҳмон бўлиб келганидан. Бу йили эса 7 млн меҳмон ташрифи кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 63-халқаро “Гуллар фестивали” 19 майдан 23 июнига кунлари бўлиб ўтади.
63-халқаро “Гуллар фестивали” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2024
Наманган навбатдаги “Гуллар фестивали”га тайёргарлик кўрмоқда
22 Апрел, 09:39
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