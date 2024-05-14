Патрушев Владимир Путиннинг ёрдамчиси бўлди — янги тайинловлар
© Sputnik / Арам Нерсесян/
Oбуна бўлиш
Россия етакчиси президент маъмурияти раҳбариятини тайинлаш тўғрисидаги фармонларни имзолади.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Николай Патрушевни давлат раҳбарининг ёрдамчиси этиб тайинлади, дея хабар берди Кремль сайти.
“Давлат раҳбари ўз фармонлари билан... Николай Патрушевни Россия Федерацияси президентининг ёрдамчиси этиб тайинлади”, — дейилади хабарда.
Патрушев 2008 йилдан бери Россия Хавфсизлик кенгаши котиби лавозимида ишлаб келган. Путин икки кун аввал уни бу лавозимдан озод қилган эди. Бунгача Мудофаа вазирлигини бошқарган Сергей Шойгу Хавфсизлик кенгаши котиби этиб тайинланди.
Шунингдек, Путин президент маъмурияти раҳбариятини тайинлаш тўғрисидаги фармонларни имзолади. Унга кўра, маъмурият раҳбари лавозимини Антон Вайно сақлаб қолди, унинг биринчи ўринбосарлари - Алексей Громов ва Сергей Кириенко.
Президент Администрацияси раҳбари ўринбосарлари:
Дмитрий Козак;
Магомедсалам Магомедов;
Максим Орешкин;
Владимир Островенко.
Дмитрий Песков - президент маъмурияти раҳбари ўринбосари - президент матбуот котиби этиб қайта тайинланди.
Давлат раҳбари Алексей Дюмин Тула вилояти губернатори лавозимидан озод этилиб, президент ёрдамчиси этиб тайинланди.
Президент ёрдамчилари:
Владимир Мединский;
Дмитрий Миронов;
Юрий Ушаков;
Андрей Фурсенко;
Руслан Эделгериев;
Лариса Бричева - президент ёрдамчиси - Давлат юридик бошқармаси бошлиғи;
Дмитрий Калимулин - президент ёрдамчиси - маълумот бўлими бошлиғи;
Дмитрий Шалков - президент ёрдамчиси - Назорат бошқармаси бошлиғи.
Давлат раҳбари баённомасини Владислав Китаев назорат қилади.
Президентнинг федерал округлардаги ваколатли вакиллари:
Игор Шчеголев - Марказий федерал округдаги ваколатли вакил;
Александр Гутсан - Шимолий-Ғарбий Федерал округидаги ваколатли вакил;
Владимир Устинов - Жанубий федерал округдаги ваколатли вакил;
Юрий Чайка - Шимолий Кавказ федерал округидаги ваколатли вакил;
Игор Комаров - Волга федерал округидаги ваколатли вакил;
Владимир Якушев - Урал федерал округидаги ваколатли вакил;
Анатолий Серйшев - Сибир федерал округидаги ваколатли вакил.
Маслаҳатчилар, махсус вакиллар ва ваколатли вакиллар:
Антон Кобяков - президент маслаҳатчиси;
Игор Левитин - алоҳида фармон билан президентнинг маслаҳатчиси, унга транспорт соҳасида халқаро ҳамкорлик бўйича махсус вакил вазифалари ҳам юкланган;
Валерий Фадеев - президент маслаҳатчиси;
Элена Ямполская - президент маслаҳатчиси;
Сергей Иванов - атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экология ва транспорт бўйича махсус вакил;
Артур Муравёв — президентнинг Федерация Кенгашидаги ваколатли вакили;
Гарри Минх - президентнинг Давлат Думасидаги ваколатли вакили;
Александр Коновалов - президентнинг Конституциявий суддаги ваколатли вакили.
Кеча, 10:10