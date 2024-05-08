https://sputniknews.uz/20240508/turkiya-uzbekistan-poyabzal-43778400.html
Турк компанияси Ўзбекистонда пойабзал ишлаб чиқармоқчи
Турк компанияси Ўзбекистонда пойабзал ишлаб чиқармоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Лойиҳанинг дастлабки қиймати 2 миллион долларни ташкил этади.
2024-05-08T14:18+0500
2024-05-08T14:18+0500
2024-05-08T14:18+0500
иқтисод
ўзбекистон
туркия
тадбиркор
пойабзал
ўзчармсаноат
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ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Турк компанияси Ўзбекистонда турли моделдаги пойабзаллар ишлаб чиқармоқчи. Бу ҳақда “Ўзчармсаноат” уюшмасида бўлиб ўтган учрашувда маълум қилинди.“Ўзчармсаноат” уюшмасида Туркиянинг “CASHM BARLAS” компанияси вакиллари билан учрашув бўлиб ўтди. Музокаралар давомида томонлар инвестиция лойиҳасини амалга оширишнинг амалий жиҳатларини муҳокама қилишди.Қайд этилишича, Тошкент вилоятида кимошди савдосига қўйилган чарм саноатига ихтисослаштирилган ер майдонларидан сотиб олиб, бино қуриш ва янги корхона ташкил этиш режалаштирилган.Музокаралар давомида корхонада пойабзал моделларини ишлаб чиқиш бўйича дизайнер ва технолог кадрларни тайёрлаш йўналишида ҳамкорликни йўлга қўйиш юзасидан фикр алмашилди. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ушбу йўналишда тренинглар ўтказилади.Ўзбекистон Россиядан спорт кийимлари ва пойабзаллар харид қиладиЎзбекистон Россия тажрибаси асосида чарм-пойабзал соҳасида технопарк очиши мумкинАндижонда ишлаб чиқарилган пойабзаллар Африкага экспорт қилиниши кутилмоқда
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“ўзчармсаноат” уюшмаси туркия “cashm barlas” компания пойабзал
“ўзчармсаноат” уюшмаси туркия “cashm barlas” компания пойабзал
Турк компанияси Ўзбекистонда пойабзал ишлаб чиқармоқчи
Лойиҳанинг дастлабки қиймати 2 миллион долларни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik.
Турк компанияси Ўзбекистонда турли моделдаги пойабзаллар ишлаб чиқармоқчи. Бу ҳақда “Ўзчармсаноат” уюшмасида бўлиб ўтган учрашувда маълум қилинди.
“Ўзчармсаноат” уюшмасида Туркиянинг “CASHM BARLAS” компанияси вакиллари билан учрашув бўлиб ўтди. Музокаралар давомида томонлар инвестиция лойиҳасини амалга оширишнинг амалий жиҳатларини муҳокама қилишди.
“Турк компанияси мамлакатимизда турли моделдаги пойабзаллар ишлаб чиқаришга ихтисослашган сармоявий лойиҳани амалга оширишни мақсад қилган. Лойиҳанинг дастлабки қиймати 2 миллион долларни ташкил этади. Ускуналарнинг 70 фоизи Туркиядан келтирилади”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, Тошкент вилоятида кимошди савдосига қўйилган чарм саноатига ихтисослаштирилган ер майдонларидан сотиб олиб, бино қуриш ва янги корхона ташкил этиш режалаштирилган.
Музокаралар давомида корхонада пойабзал моделларини ишлаб чиқиш бўйича дизайнер ва технолог кадрларни тайёрлаш йўналишида ҳамкорликни йўлга қўйиш юзасидан фикр алмашилди. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ушбу йўналишда тренинглар ўтказилади.