IT маҳсулотлари экспорти 5 млрд долларга етказилади

IT парк резидентлари сони 10 баробарга ошади.

ТОШКЕНТ, 2 май — Sputnik. Ўзбекистонда IT маҳсулотлари экспорти 5 миллиард долларга етказилади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тошкентда ўтаётган III Халқаро инвестиция форумида маълум қилди.Ёшларнинг IT-сертификат олиш харажатларининг 60 фоизи қоплаб бериладиҚайд этилишича, сўннги 1 йил ичида IT маҳсулотлари экспорти 2 баробарга ошди.Бу борада Саудия Арабистонининг “Data Volt” компанияси билан “яшил” энергия асосида ишлайдиган “Маълумотлар маркази” барпо этилаётгани таъкидланди. Бу мамлакатни рақамли иқтисодиётга ўтказиш ва сунъий интеллект асосида технологияларни жорий этишга улкан туртки беради.Ўзбекистонда бепул IT таълим: имтиёзларни қандай олиш мумкин?БАА Ўзбекистондаги IT корхоналарнинг ўсишига ёрдам беради — тафсилотларЭслатиб ўтамиз, 2024 йил 2-3 май кунлари Тошкентда учинчи Тошкент халқаро инвестиция форуми бўлиб ўтади. 2022 йилда ўтган илк форумга 56 та мамлакатдан мингдан зиёд хорижий меҳмонлар келган. Шу йилнинг 3 май куни президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг иккинчи ялпи мажлиси ҳам ўтказилади.

