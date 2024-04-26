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https://sputniknews.uz/20240426/putin-kiselyovni-70-yoshga-tolishi-bilan-tabrikladi-43625419.html
Путин Киселёвни 70 ёшга тўлиши билан табриклади
Путин Киселёвни 70 ёшга тўлиши билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти медиагуруҳ раҳбари фаолиятини юқори баҳолаб, унга соғлиқ ва режалари амалга ошишини тилади. 26.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-26T20:45+0500
2024-04-26T20:45+0500
владимир путин
дмитрий киселёв
юбилей
россия
"россия сегодня"
табрик
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ТОШКEНТ, 26 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Россия сегодня” халқаро ахборот агентлиги бош директори Дмитрий Киселёвни 70 ёшга тўлиши билан табриклади. Табрик телеграммаси Кремль сайтида чоп этилди.Россия раҳбари Киселёвнинг масъулиятли фуқаролик позицияси ва ижодий иш қобилияти унга ўз касбида талабни сақлаб қолишга ёрдам беришини таъкидлади.Россия Федерацияси раҳбари Дмитрий Киселёвга соғлиқ ва режалари амалга ошишини тилади."Россия сегодня" медиагуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв бугун 70 ёшга тўлди.
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владимир путин, дмитрий киселёв, юбилей, россия, "россия сегодня", табрик
владимир путин, дмитрий киселёв, юбилей, россия, "россия сегодня", табрик

Путин Киселёвни 70 ёшга тўлиши билан табриклади

20:45 26.04.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров / Медиабанкка ўтишИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.04.2024
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Россия президенти медиагуруҳ раҳбари фаолиятини юқори баҳолаб, унга соғлиқ ва режалари амалга ошишини тилади.
ТОШКEНТ, 26 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Россия сегодня” халқаро ахборот агентлиги бош директори Дмитрий Киселёвни 70 ёшга тўлиши билан табриклади. Табрик телеграммаси Кремль сайтида чоп этилди.
Россия раҳбари Киселёвнинг масъулиятли фуқаролик позицияси ва ижодий иш қобилияти унга ўз касбида талабни сақлаб қолишга ёрдам беришини таъкидлади.
“Маъсулиятли фуқаролик позицияси, ижодий ишлай олиш қобилияти, узоқ йиллар давомида бор куч билан ишлаш, ўз касбингизда талабгир мутахассис бўлиб қолишга ва мамлакат ва дунёдаги энг йирик ахборот агентликларидан бирини муваффақиятли бошқаришга, мазмунли янгиликлар ва маърифий лойиҳаларни амалга оширишга катта ёрдам беради. Бундай катта ва самарали меҳнат чуқур эътирофга лойиқ”, — дейилади табрикда.
Россия Федерацияси раҳбари Дмитрий Киселёвга соғлиқ ва режалари амалга ошишини тилади.
"Россия сегодня" медиагуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв бугун 70 ёшга тўлди.
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