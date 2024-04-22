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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240422/rossiya-qoshinlari-dxr-novomixaylovka-toliq-ozod-43553209.html
Россия қўшинлари ДХРда Новомихайловкани тўлиқ озод қилди
Россия қўшинлари ДХРда Новомихайловкани тўлиқ озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги: "Жанубий" гуруҳи кучлари Новомихайловкани тўлиқ озод қилди 22.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-22T17:13+0500
2024-04-22T17:13+0500
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россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Новомихайловка қишлоғини тўлиқ озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.Россия қўшинлари Украина Қуролли кучларининг 10-тоғли ҳужуми, 79-, 92-ҳаво ҳужуми, 46-, 81-аэромобиль, 22-, 23-, 28-, 41-, 93-механизациялашган бригадаларининг ЛХРнинг Белогор тумани, ДХРнингСпорное, Минковка, Клешеевка, Часов Яр, Андреевка ва Острое позицияларига зарба беришди.Бундан ташқари, "Жанубий" гуруҳи Украина Қуролли кучларининг 33-механизациялаштирилган ва 80-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум гуруҳлари томонидан ДХРнинг Богдановка ва Победа ҳудудларида учта қарши ҳужумини қайтарди.Душман бу йўналишда 410 нафаргача аскарини, тўққизта техникасини ва “Гвоздика” ўзиюрар қуролини йўқотди. “Анклав” радиоэлектрон уруш станцияси ва ўқ-дорилар омбори ҳам вайрон қилинган.
https://sputniknews.uz/20240421/rossiya-harbiylar-bogdanovka-aholi-punkti-ozod-43533595.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири, луганск халқ республикаси (лхр)
дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазири, луганск халқ республикаси (лхр)

Россия қўшинлари ДХРда Новомихайловкани тўлиқ озод қилди

17:13 22.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский / Медиабанкка ўтишРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Россия Мудофаа вазирлиги: "Жанубий" гуруҳи кучлари Новомихайловкани тўлиқ озод қилди
ТОШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Россия қўшинлари Новомихайловка қишлоғини тўлиқ озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.

“Муваффақиятли ҳаракатлар натижасида “Жанубий” кучлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Новомихайловка аҳоли пунктини тўлиқ озод қилди ва фронт чизиғидаги тактик вазиятни яхшилади”, — дейилади хабарда.

Россия қўшинлари Украина Қуролли кучларининг 10-тоғли ҳужуми, 79-, 92-ҳаво ҳужуми, 46-, 81-аэромобиль, 22-, 23-, 28-, 41-, 93-механизациялашган бригадаларининг ЛХРнинг Белогор тумани, ДХРнингСпорное, Минковка, Клешеевка, Часов Яр, Андреевка ва Острое позицияларига зарба беришди.
Бундан ташқари, "Жанубий" гуруҳи Украина Қуролли кучларининг 33-механизациялаштирилган ва 80-ҳаво ҳужуми бригадаларининг ҳужум гуруҳлари томонидан ДХРнинг Богдановка ва Победа ҳудудларида учта қарши ҳужумини қайтарди.
Душман бу йўналишда 410 нафаргача аскарини, тўққизта техникасини ва “Гвоздика” ўзиюрар қуролини йўқотди. “Анклав” радиоэлектрон уруш станцияси ва ўқ-дорилар омбори ҳам вайрон қилинган.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.04.2024
Россия қўшинлари Богдановка аҳоли пунктини тўлиқ озод қилди
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