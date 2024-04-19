Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240419/ozbekiston-va-tojikiston-prezidentlari-made-in-uzbekistan-korgazmasi-bilan-tanishishdi-43515749.html
Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
2024-04-19T17:28+0500
2024-04-19T17:28+0500
ўзбекистон
тожикистон
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43515965_0:58:1110:682_1920x0_80_0_0_6a3a8cd1a2def69971507fb87d268f70.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Душанбеда бўлиб турган Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан пойтахт Экспо марказида ташкил этилган Ўзбекистон саноат кўргазмасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Давлат раҳбарлари етакчи корхоналар кооперациясини кенгайтириш, ўзаро тажриба ва технологиялар билан алмашиш зарурлигини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20240419/mirziyoev-va-raxmon-ozbekiston-elchixonasining-yangi-binosini-ochishdi--foto-43509599.html
ўзбекистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43515965_62:0:1049:740_1920x0_80_0_0_394d2fee3a889cc30935d5952e8c56dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон ва тожикистон президентлари “made in uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
ўзбекистон ва тожикистон президентлари “made in uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди

Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди

17:28 19.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентлар “Made in Uzbekistan” бренди остида ташкил этилган павильон билан танишдилар.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Душанбеда бўлиб турган Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан пойтахт Экспо марказида ташкил этилган Ўзбекистон саноат кўргазмасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Етакчилар “Made in Uzbekistan” бренди остида ташкил этилган павильон билан танишдилар. Унда Ўзбекистон автомобилсозлигининг юқори технологик маҳсулотлари, электр ва қишлоқ хўжалиги техникаси, тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари, кимё, тўқимачилик, фармацевтика ва бошқа саноат тармоқларининг товарлари намойиш этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари етакчи корхоналар кооперациясини кенгайтириш, ўзаро тажриба ва технологиялар билан алмашиш зарурлигини таъкидладилар.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини очишди — фото
13:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0