Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президентлар “Made in Uzbekistan” бренди остида ташкил этилган павильон билан танишдилар.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Душанбеда бўлиб турган Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон билан пойтахт Экспо марказида ташкил этилган Ўзбекистон саноат кўргазмасига ташриф буюрди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Етакчилар “Made in Uzbekistan” бренди остида ташкил этилган павильон билан танишдилар. Унда Ўзбекистон автомобилсозлигининг юқори технологик маҳсулотлари, электр ва қишлоқ хўжалиги техникаси, тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари, кимё, тўқимачилик, фармацевтика ва бошқа саноат тармоқларининг товарлари намойиш этилган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбарлари етакчи корхоналар кооперациясини кенгайтириш, ўзаро тажриба ва технологиялар билан алмашиш зарурлигини таъкидладилар.