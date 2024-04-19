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https://sputniknews.uz/20240419/mirziyoev-va-raxmon-ozbekiston-elchixonasining-yangi-binosini-ochishdi--foto-43509599.html
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини очишди — фото
Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини очишди — фото
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Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи доирасида 19 апрель куни Душанбеда Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини расман очиш маросими бўлиб ўтди.
2024-04-19T13:34+0500
2024-04-19T13:46+0500
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ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи доирасида 19 апрель куни Душанбеда Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини расман очиш маросими бўлиб ўтди. Раҳмон ва Мирзиёев дастлаб рамзий лентани тантанали равишда кесиб, сўнг элчихона мажмуасига ташриф буюриб, олий мартабали меҳмонлар китобига имзо чекишди.Сўнгра элчихона биносининг очилиши ва давлат раҳбарларининг ташрифи шарафига Тожикистон ва Ўзбекистон давлат мадҳиялари янгради.Эслатиб ўтамиз, Тожикистон Республикаси билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йил 22 октябрда ўрнатилган.Душанбе шаҳрида Ўзбекистон Республикаси элчихонаси, Тошкент шаҳрида Тожикистон Республикаси элчихонаси фаолият кўрсатмоқда.
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душанбе ўзбекистон элчихонаси янги бино

Мирзиёев ва Раҳмон Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини очишди — фото

13:34 19.04.2024 (янгиланди: 13:46 19.04.2024)
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
© пресс-служба президента Таджикистана
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Президентлар рамзий лентани кесиб, Душанбе шаҳридаги Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини фойдаланишга топширишди.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи доирасида 19 апрель куни Душанбеда Ўзбекистон элчихонасининг янги биносини расман очиш маросими бўлиб ўтди.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
© пресс-служба президента Таджикистана
Раҳмон ва Мирзиёев дастлаб рамзий лентани тантанали равишда кесиб, сўнг элчихона мажмуасига ташриф буюриб, олий мартабали меҳмонлар китобига имзо чекишди.
Сўнгра элчихона биносининг очилиши ва давлат раҳбарларининг ташрифи шарафига Тожикистон ва Ўзбекистон давлат мадҳиялари янгради.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
© пресс-служба президента Таджикистана
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон Республикаси билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йил 22 октябрда ўрнатилган.
Душанбе шаҳрида Ўзбекистон Республикаси элчихонаси, Тошкент шаҳрида Тожикистон Республикаси элчихонаси фаолият кўрсатмоқда.
© пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе
© пресс-служба президента Таджикистана
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