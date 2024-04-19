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https://sputniknews.uz/20240419/munosabatlar-tarixida-yangi-sahifa-mirziyoevning-tojikistonga-tashrifi-yakunlandi-43518407.html
Муносабатлар тарихида янги саҳифа: Мирзиёевнинг Тожикистонга ташрифи якунланди
Муносабатлар тарихида янги саҳифа: Мирзиёевнинг Тожикистонга ташрифи якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Душанбе халқаро аэропортида Шавкат Мирзиёевни Эмомали Раҳмон кузатиб қўйди. 19.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-19T18:02+0500
2024-04-19T18:02+0500
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тожикистон
шавкат мирзиёев
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ташриф
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ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи доирасидаги тадбирлар якунига етди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Президентларнинг фармонлари билан юксак фахрий унвонларга сазовор бўлган икки мамлакат маданият ва санъат арбобларидан бир гуруҳини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Етакчилар биргаликда “Дўстлик оқшоми” концерт дастурини томоша қилдилар.Бугун Мирзиёев Тожикистон Парламенти қуйи палатаси раиси Маҳмадтоир Зокирзода ва бош вазир Қоҳир Расулзода билан учрашувлар ўтказди.Давлат раҳбарлари Ўзбекистоннинг Душанбедаги элчихонаси янги биносини тантанали равишда очиб бердилар ҳамда Ўзбекистон саноат маҳсулотлари кўргазмаси билан танишдилар.Душанбе халқаро аэропортида Шавкат Мирзиёевни Эмомали Раҳмон кузатиб қўйди. Мирзиёев Тошкентга қайтиб келди.
https://sputniknews.uz/20240419/ozbekiston-va-tojikiston-prezidentlari-made-in-uzbekistan-korgazmasi-bilan-tanishishdi-43515749.html
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сиёсат, ўзбекистон, тожикистон, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ташриф
сиёсат, ўзбекистон, тожикистон, шавкат мирзиёев, эмомали раҳмон, ташриф

Муносабатлар тарихида янги саҳифа: Мирзиёевнинг Тожикистонга ташрифи якунланди

18:02 19.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Душанбе халқаро аэропортида Шавкат Мирзиёевни Эмомали Раҳмон кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи доирасидаги тадбирлар якунига етди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Куни кеча Ўзбекистон раҳбари президент Эмомали Раҳмон билан тор доирада ва кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказди. Давлат раҳбарлари икки томонлама муносабатларда янги тарихий босқични бошлаб берган Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартномани имзоладилар.
Президентларнинг фармонлари билан юксак фахрий унвонларга сазовор бўлган икки мамлакат маданият ва санъат арбобларидан бир гуруҳини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Етакчилар биргаликда “Дўстлик оқшоми” концерт дастурини томоша қилдилар.
Бугун Мирзиёев Тожикистон Парламенти қуйи палатаси раиси Маҳмадтоир Зокирзода ва бош вазир Қоҳир Расулзода билан учрашувлар ўтказди.
Давлат раҳбарлари Ўзбекистоннинг Душанбедаги элчихонаси янги биносини тантанали равишда очиб бердилар ҳамда Ўзбекистон саноат маҳсулотлари кўргазмаси билан танишдилар.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрограмма мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Программа мероприятий государственного визита Президента Республики Узбекистан в Таджикистан завершилась.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Душанбе халқаро аэропортида Шавкат Мирзиёевни Эмомали Раҳмон кузатиб қўйди. Мирзиёев Тошкентга қайтиб келди.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил промышленную выставку Узбекистана в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари “Made in Uzbekistan” кўргазмаси билан танишишди
17:28
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