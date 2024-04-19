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https://sputniknews.uz/20240419/dostlik-oqshomi-ozbekiston-va-tojikiston-prezidentlari-kontsert-tomosha-qildi-43499999.html
“Дўстлик оқшоми”: Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари концерт томоша қилди
“Дўстлик оқшоми”: Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари концерт томоша қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Дўстлик оқшоми”: Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари концерт томоша қилди
2024-04-19T09:39+0500
2024-04-19T09:39+0500
ўзбекистон
тожикистон
шавкат мирзиёев
эмомали раҳмон
концерт
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ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Душанбе шаҳридаги “Кўҳи Борбад” санъат саройида Ўзбекистон ва Тожикистон санъат усталари иштирокида “Дўстлик оқшоми” бўлиб ўтди. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон концертни биргаликда томоша қилдилар, дея хабар берди Ўзбекистон президенти матбуот хизмати.Таъкидланишича, бу жиҳатлар концерт дастурида яна бир бор тасдиқланди. Истеъдодли санъаткорлар ижро этган куй-қўшиқларда икки халқ маданиятининг бойлиги, ўзига хослиги ва шу билан бирга муштараклиги ўз ифодасини топди.Президент Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20240418/tojikiston-ozbekiston-asrlar-sinalgan-strategik-sherik-mirziyoev-43497388.html
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“дўстлик оқшоми”: ўзбекистон ва тожикистон президентлари концерт томоша қилди
“дўстлик оқшоми”: ўзбекистон ва тожикистон президентлари концерт томоша қилди

“Дўстлик оқшоми”: Ўзбекистон ва Тожикистон президентлари концерт томоша қилди

09:39 19.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон биргаликда концерт томоша қилдилар.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Душанбе шаҳридаги “Кўҳи Борбад” санъат саройида Ўзбекистон ва Тожикистон санъат усталари иштирокида “Дўстлик оқшоми” бўлиб ўтди. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон концертни биргаликда томоша қилдилар, дея хабар берди Ўзбекистон президенти матбуот хизмати.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Икки мамлакат санъат усталарининг бундай концертлари халқларимиз ўртасидаги абадий ва самимий дўстликни ифодаловчи яхши анъанага айланган. Зеро, меҳр-оқибатли бўлиш, тинч-тотув яшаш – халқларимизнинг азалий орзуси ва самимий интилишидир. Бугун ушбу орзу-интилишлар ҳаётга кўчмоқда, мамлакатларимиз етакчиларининг иродаси ва саъй-ҳаракатлари туфайли халқларимиз янада яқинлашди, давлатлараро муносабатлар иттифоқчилик даражасига кўтарилди”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, бу жиҳатлар концерт дастурида яна бир бор тасдиқланди. Истеъдодли санъаткорлар ижро этган куй-қўшиқларда икки халқ маданиятининг бойлиги, ўзига хослиги ва шу билан бирга муштараклиги ўз ифодасини топди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе посмотрели концерт
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Тожикистонга давлат ташрифи давом этмоқда.
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