Ўзбекистонда илк маротаба IT'га бағишланган театр фестивали ўтказилади

Ўзбекистонда илк маротаба IT’га бағишланган театр фестивали ўтказилади

Ўзбекистонда илк маротаба IT’га бағишланган театр фестивали ўтказилади

2024-04-14T14:31+0500

2024-04-14T14:31+0500

2024-04-14T14:31+0500

ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Ўзбекистонда илк маротаба IT’га бағишланган театр фестивали бўлиб ўтади. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, 25-30 апрель кунлари Маданият вазирлиги, Рақамли технологиялар вазирлиги, IT таълим уюшмаси ҳамда Ўзбекистон давлат ёш томошабинлар театри ҳамкорлигида “XXI аср болалари” биринчи халқаро болалар театрлари+ IT фестивали бўлиб ўтади.Фестивалда Ўзбекистон, Озарбайжон, Грузия, Беларусь, Кипр, Қалмоғистон Республикаси (Россия) давлатларидан 60 га яқин ижодкорлар иштирок этади.Дастурдан расмий очилиш маросими, ОАВ иштирокида халқаро матбуот анжумани, IT мавзусига бағишланган спектакллар намойишлари, ижодий давра суҳбатлари, фотосессиялар ўрин олган.

