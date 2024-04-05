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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240405/rossiya-harbiylari-chasov-yardagi-yollarni-toliq-nazorat-qilishga-yaqin-dxr-43303879.html
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
2024-04-05T14:19+0500
2024-04-05T14:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
денис пушилин
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ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг Часов Ярдаги барча таъминот йўналишларини оловли назоратга олиб, уларнинг логистикасини вайрон қилишга яқин турибди, дейди ДХР раҳбари Денис Пушилиннинг маслаҳатчиси Ян Гагин РИА Новостига берган интервьюсида.Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, шаҳардаги Украина Қуролли кучлари гуруҳини таъминлашнинг барча йўналишларини тўлиқ оловли назорати ҳақида гапиришга ҳали эрта.Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20240404/chasov-yar-ozod-qilingandan-keyin-nima-boladi-43296296.html
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россия ҳарбийлари часов ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — дхр
россия ҳарбийлари часов ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — дхр

Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР

14:19 05.04.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом.
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг Часов Ярдаги барча таъминот йўналишларини оловли назоратга олиб, уларнинг логистикасини вайрон қилишга яқин турибди, дейди ДХР раҳбари Денис Пушилиннинг маслаҳатчиси Ян Гагин РИА Новостига берган интервьюсида.

“Биз Часов Ярга логистика ускуналари етказиб бериш ва логистика таъминоти бўйича барча йўналишларни тўлиқ назорат қиламиз, демоқчи эмасман, лекин биз бунга яқинмиз. Умуман олганда, Часов Ярдаги душман гуруҳининг таъминот логистикасини бузиш ҳам ғалабанинг калитидир”, - деди Гагин.

Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, шаҳардаги Украина Қуролли кучлари гуруҳини таъминлашнинг барча йўналишларини тўлиқ оловли назорати ҳақида гапиришга ҳали эрта.
“Бир нечта йўллар мавжуд. Ва принципиал жиҳатдан, бизнинг артиллериямиз ва авиациямиз айнан шу йўлларга етиб боришни бошлаганлиги сабабли, Часов Яр ҳақиқатан ҳам бу йўлда Украина қўшинлари гуруҳи учун транспорт маркази сифатида ўз аҳамиятини йўқотиши мумкин. Вақт ўтиши билан бу гуруҳ учун таъминотни бутунлай тўхтатади”, - деди у.
Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.04.2024
Часов Яр озод қилингандан кейин нима бўлади?
Кеча, 21:45
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