https://sputniknews.uz/20240405/rossiya-harbiylari-chasov-yardagi-yollarni-toliq-nazorat-qilishga-yaqin-dxr-43303879.html
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
2024-04-05T14:19+0500
2024-04-05T14:19+0500
2024-04-05T14:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
денис пушилин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0c/42021597_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a3940a418093e51c386dd1a853a019fc.jpg
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг Часов Ярдаги барча таъминот йўналишларини оловли назоратга олиб, уларнинг логистикасини вайрон қилишга яқин турибди, дейди ДХР раҳбари Денис Пушилиннинг маслаҳатчиси Ян Гагин РИА Новостига берган интервьюсида.Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, шаҳардаги Украина Қуролли кучлари гуруҳини таъминлашнинг барча йўналишларини тўлиқ оловли назорати ҳақида гапиришга ҳали эрта.Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20240404/chasov-yar-ozod-qilingandan-keyin-nima-boladi-43296296.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0c/42021597_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_abe516b64ed9433eda9b603c09fec2e6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия ҳарбийлари часов ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — дхр
россия ҳарбийлари часов ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — дхр
Россия ҳарбийлари Часов Ярдаги йўлларни тўлиқ назорат қилишга яқин — ДХР
Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг Часов Ярдаги барча таъминот йўналишларини оловли назоратга олиб, уларнинг логистикасини вайрон қилишга яқин турибди, дейди
ДХР раҳбари Денис Пушилиннинг маслаҳатчиси Ян Гагин РИА Новостига берган интервьюсида.
“Биз Часов Ярга логистика ускуналари етказиб бериш ва логистика таъминоти бўйича барча йўналишларни тўлиқ назорат қиламиз, демоқчи эмасман, лекин биз бунга яқинмиз. Умуман олганда, Часов Ярдаги душман гуруҳининг таъминот логистикасини бузиш ҳам ғалабанинг калитидир”, - деди Гагин.
Шу билан бирга, унинг таъкидлашича, шаҳардаги Украина Қуролли кучлари гуруҳини таъминлашнинг барча йўналишларини тўлиқ оловли назорати ҳақида гапиришга ҳали эрта.
“Бир нечта йўллар мавжуд. Ва принципиал жиҳатдан, бизнинг артиллериямиз ва авиациямиз айнан шу йўлларга етиб боришни бошлаганлиги сабабли, Часов Яр ҳақиқатан ҳам бу йўлда Украина қўшинлари гуруҳи учун транспорт маркази сифатида ўз аҳамиятини йўқотиши мумкин. Вақт ўтиши билан бу гуруҳ учун таъминотни бутунлай тўхтатади”, - деди у.
Пушилиннинг маслаҳатчиси Часов Ярнинг озод этилиши Россия ҳарбийларининг Краматорск ва Славянск йўналиши бўйича кейинги юришлари учун йўл очишини таъкидлади.