Мирзиёев ва Тоқаев Хивадаги йирик гилам корхонаси билан танишишди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Корхона маҳсулотлари Хитой, Россия, Қозоғистон ва МДҲнинг бошқа мамлакатларига экспорт қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев “Хива гиламлари” комбинатига ташриф буюришди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
© Пресс-служба президента Узбекистана
2020 йилда ташкил этилган қиймати 24 миллион долларлик ушбу корхона йилига 4,2 миллион квадрат метр гилам ва гилам маҳсулотларини ишлаб чиқаради. Маҳсулотлар АҚШ, Хитой, Россия, Қозоғистон ва МДҲнинг бошқа мамлакатларига экспорт қилинмоқда.
Комбинатда Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Италия, Франция ва Туркиядан келтирилган замонавий ускуналар ўрнатилган. 750 нафар ишчи меҳнат қилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили ковровый комбинат "Хива гиламлари".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президентлар корхонанинг ишлаб чиқариш жараёни ва шоуруми билан танишдилар, комбинат ҳудудида ташкил этилган "Made in Uzbekistan" бренди остидаги маҳсулотлар кўргазмасини кўздан кечирдилар.
Масъул вазирлик ва идораларга ўзаро тажриба алмашиш, кооперация ва савдони ривожлантиришга кўрсатма берилди.
Эслатамиз, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 5 апрель куни ташриф билан Ўзбекистонга келди. Музокаралар чоғида Ўзбекистон билан Қозоғистон ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ҳамда кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилиши кутилмоқда.