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https://sputniknews.uz/20240405/mirziyoev-xorazmda-toqaevni-kutib-oldi-foto-43304491.html
Мирзиёев Хоразмда Тоқаевни кутиб олди — фото
Мирзиёев Хоразмда Тоқаевни кутиб олди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Хоразмда Тоқаевни кутиб олди — фото
2024-04-05T13:20+0500
2024-04-05T13:20+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
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ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 5 апрель куни ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Икки давлат байроқлари билан безатилган Урганч халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Мирзиёев кутиб олди.Бугун етакчилар музокаралар ўтказади ва қадимги Хива шаҳрининг тарихий обидалари билан танишади.
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мирзиёев хоразмда тоқаевни кутиб олди — фото
мирзиёев хоразмда тоқаевни кутиб олди — фото

Мирзиёев Хоразмда Тоқаевни кутиб олди — фото

13:20 05.04.2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
Oбуна бўлиш
Икки давлат байроқлари билан безатилган Урганч халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 5 апрель куни ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Икки давлат байроқлари билан безатилган Урганч халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Мирзиёев кутиб олди.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Миллий қўшиқ ва рақслардан иборат тантанали маросим бўлди.
Бугун етакчилар музокаралар ўтказади ва қадимги Хива шаҳрининг тарихий обидалари билан танишади.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2024
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
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