Мирзиёев Хоразмда Тоқаевни кутиб олди — фото
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
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Икки давлат байроқлари билан безатилган Урганч халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев 5 апрель куни ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Икки давлат байроқлари билан безатилган Урганч халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Мирзиёев кутиб олди.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Миллий қўшиқ ва рақслардан иборат тантанали маросим бўлди.
Бугун етакчилар музокаралар ўтказади ва қадимги Хива шаҳрининг тарихий обидалари билан танишади.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.