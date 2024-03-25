Бош вазир ва Тошкент шаҳар ҳокими Россия халқига таъзия билдирди

© Кабинет министров Узбекистана Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков