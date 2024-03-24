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https://sputniknews.uz/20240324/ozbekiston-siyosatchi-krokus-terakt-hamdardlik-43119537.html
Ўзбекистондаги сиёсатчилар “Крокус”даги теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиришди
Ўзбекистондаги сиёсатчилар “Крокус”даги теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиришди
Sputnik Ўзбекистон
Содиқ Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, шунингдек Озарбайжон, Қозоғистон ва Тожикистоннинг Ўзбекистондаги элчилари Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонасига боришди.
2024-03-24T16:05+0500
2024-03-24T16:05+0500
жамият
ўзбекистон
россия
ўзбекистон олий мажлиси сенати
олий мажлис қонунчилик палатаси
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ТОШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Ўзбекистон сиёсатчилари “Крокус”даги теракт муносабати билан Россия халқига ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Россия Федерацияси элчихонаси хабар берди.Россияда “Крокус”даги терактда ҳалок бўлганлар учун мотам куни бошландиҚайд этилишича, Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев ва Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегациялар Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонасига қўллаб-қувватлаш сўзларини етказиш учун ташриф буюришди. Улар орасида Қонунчилик палатаси спикерининг биринчи ўринбосари Акмал Саидов, Ўзбекистон Халқ демократик партияси фракциясининг раҳбари Улуғбек Иноятов, депутатлар Дилором Файзиева ва Илҳом Абдуллаевлар ҳам бор.Шунингдек, Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов, Озарбайжон, Қозоғистон ва Тожикистоннинг Ўзбекистондаги элчилари ҳам Москвадаги теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиришди.Улар ҳамдардлик китобига ўз сўзларини ёзиб қолдиришди.Эслатиб ўтамиз, жума куни кечқурун Москва шимоли-ғарбидаги "Крокус Сити Холл" концерт залида отишма бўлиб ўтди. Россия Тергов қўмитаси теракт юзасидан жиноий иш қўзғатди.
https://sputniknews.uz/20240324/tanzila-narbaeva-moskva-terakt-hamdardlik-43115664.html
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содиқ сафоев нуриддин исмоилов россиянинг ўзбекистондаги элчихонаси
содиқ сафоев нуриддин исмоилов россиянинг ўзбекистондаги элчихонаси

Ўзбекистондаги сиёсатчилар “Крокус”даги теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиришди

16:05 24.03.2024
© Посольство РФ в РУзПолитики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в "Крокусе"
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.03.2024
© Посольство РФ в РУз
Oбуна бўлиш
Содиқ Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, шунингдек Озарбайжон, Қозоғистон ва Тожикистоннинг Ўзбекистондаги элчилари Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонасига боришди.
ТОШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Ўзбекистон сиёсатчилари “Крокус”даги теракт муносабати билан Россия халқига ҳамдардлик билдирди. Бу ҳақда Россия Федерацияси элчихонаси хабар берди.
Россияда “Крокус”даги терактда ҳалок бўлганлар учун мотам куни бошланди
Қайд этилишича, Олий Мажлис Сенати раисининг биринчи ўринбосари Содиқ Сафоев ва Қонунчилик палатаси спикери Нуриддин Исмоилов бошчилигидаги делегациялар Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонасига қўллаб-қувватлаш сўзларини етказиш учун ташриф буюришди.
Улар орасида Қонунчилик палатаси спикерининг биринчи ўринбосари Акмал Саидов, Ўзбекистон Халқ демократик партияси фракциясининг раҳбари Улуғбек Иноятов, депутатлар Дилором Файзиева ва Илҳом Абдуллаевлар ҳам бор.
Шунингдек, Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов, Озарбайжон, Қозоғистон ва Тожикистоннинг Ўзбекистондаги элчилари ҳам Москвадаги теракт муносабати билан ҳамдардлик билдиришди.
Улар ҳамдардлик китобига ўз сўзларини ёзиб қолдиришди.
Эслатиб ўтамиз, жума куни кечқурун Москва шимоли-ғарбидаги "Крокус Сити Холл" концерт залида отишма бўлиб ўтди. Россия Тергов қўмитаси теракт юзасидан жиноий иш қўзғатди.
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Ўзбекистон
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Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Ўзбекистон
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Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Ўзбекистон
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Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Ўзбекистон
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Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Ўзбекистон
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Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Ўзбекистон
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Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.03.2024
Танзила Нарбаева Москвада содир этилган теракт муносабати билан ҳамдардлик билдирди
12:01
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