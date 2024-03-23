https://sputniknews.uz/20240323/ozbekiston-ikki-oyda-qariyb-520-mln-dollarlik-toqimachilik-mahsulotlari-eksport-qildi-43108902.html
Ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
2024-03-23T14:54+0500
2024-03-23T14:54+0500
2024-03-23T14:54+0500
иқтисод
ўзбекистон
экспорт
тўқимачилик
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ТОШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-февраль ойларида қиймати 519,4 млн АҚШ долларлик тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркибида тайёр тўқимачилик маҳсулотлари (37,4 %), калава-ип (47,7 %) асосий улушни эгаллаган. 2024 йилнинг январь-февраль ойларида 496 турдаги тўқимачилик маҳсулотлари дунёнинг 52 та давлатига экспорт қилинган.Тўқимачилик маҳсулотлари таркибида:
https://sputniknews.uz/20240220/ozbekiston-eksport-hajmi-42582636.html
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ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон икки ойда қарийб 520 млн долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилди
Ўзбекистон 52 та давлатга тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилган.
ТОШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-февраль ойларида қиймати 519,4 млн АҚШ долларлик тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич умумий экспортнинг 14,3 % ини ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3 % га ошган.
Экспорт қилинган тўқимачилик маҳсулотлари таркибида тайёр тўқимачилик маҳсулотлари (37,4 %), калава-ип (47,7 %) асосий улушни эгаллаган. 2024 йилнинг январь-февраль ойларида 496 турдаги тўқимачилик маҳсулотлари дунёнинг 52 та давлатига экспорт қилинган.
Тўқимачилик маҳсулотлари таркибида:
Тайёр тўқимачилик маҳсулотлари – 194,4 млн;
Трикотаж мато – 42,8 млн;
Пайпоқ маҳсулотлари – 7,7 млн.